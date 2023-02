El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha interpel·lat ERC aquest dissabte per criticar que "aquests dies algú exigeix a l'Estat que els acords s'han de complir, però l'exigència comença per casa d'un mateix". "Com poden exigir a l'Estat que compleixi els acords, si els acords que tu mateix tens a Catalunya no els has complert?", es pregunta.

Turull hi ha fet referència l'endemà que Aragonès avisés al govern espanyol que el conflicte català "no ha acabat". D'altra banda, Turull també ha recriminat als republicans que tinguin un discurs diferent a cada institució sobre la Ronda del Vallès. "Demà aniran amb la pancarta en contra la Ronda i aquest mateix partit per aguantar el poder pel poder el defensarà a la Generalitat", explica.