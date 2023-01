L'advocat Carles Monguilod, defensor de l'exdirector de l'ACN, Catalunya Ràdio i el 'Principal', Saül Gordillo, ha assegurat aquest dijous al jutjat que l'investiga per agressió sexual que les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca Apolo de Barcelona deixen "clar" que el seu client no va fer res il·legal amb la periodista que el va denunciar per tocaments no consentits. Gordillo hauria admès tocaments, però totalment consentits. La denunciant, per la seva banda, ha ratificat la seva versió inicial dels fets, afirmant que ella no va consentir els tocaments que li va fer el seu cap durant la festa posterior al sopar de Nadal de l'empresa l'1 de desembre.

En sortir del jutjat, Monguilod ha dit que la denunciant "sorprenentment" ha ratificat la seva denúncia davant dels Mossos, mantenint una versió que, segons ell, "no s'ajusta a la veritat, segons les imatges privilegiades" que consten a la causa. "Ha ratificat uns fets que no són veritat, les imatges s'ajusten al que va passar, però la denunciant ha anat rectificant la seva versió", ha assegurat. En aquest sentit, Monguilod ha explicat que aquestes imatges, d'uns 10 minuts de durada, mostren la interacció de Gordillo i la denunciant amb aparent normalitat durant i després dels fets. Segons ell, la jove ha dit que no recordava gaire res dels minuts posteriors als fets perquè estava en estat de xoc.

El lletrat ha explicat que, en la seva llarga declaració, Gordillo ha explicat que el que es veu a les imatges s'ajusta a la realitat: "una escena lúdica, divertida, amb adults interactuant, una situació absolutament aliena al Codi Penal, sense cap tocament sexual no consentit, sinó que les imatges demostren que va ser consentit".

Segons Monguilod, la bona qualitat de les imatges és una "sort", perquè podria evitar un "gravíssim error judicial". El lletrat també ha criticat la "tortura" patida pel seu client a causa del "linxament mediàtic". Monguilod també ha criticat els tuits de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que, segons ell, van "criminalitzar conductes no delictives i van anorrear la presumpció d'innocència".

L'advocada de la víctima, Noemí Martí, ha assegurat, en canvi, que les imatges "avalen els fets denunciats" i deixen clar que "no hi va haver consentiment". A més, ha dit que Gordillo ha dit al jutjat que la culpa que ell estigui investigat és del Codi Penal, perquè sanciona fets com els ocorreguts a la sala Apolo. D'altra banda, ha lamentat que Gordillo "hagi tingut la gosadia de voler-se presentar com a víctima" d'una suposada confabulació contra ell, sense concretar qui hauria orquestrat aquest complot.

Segons la defensa lletrada de la dona, Gordillo hauria admès al jutjat que els fets denunciats no serien delicte abans de la llei del 'només sí és sí', i que ha admès que va fer tocaments a la suposada víctima, però haurien estat consentits.

Per la seva banda, Gordillo no ha volgut respondre les preguntes de la premsa però sí que ha dit que sortia "alleugerit i satisfet" de la seva declaració. El periodista ha criticat que ha patit un "judici paral·lel duríssim i inacceptable en un estat de dret", i que no s'ha respectat la seva presumpció d'innocència. En aquest sentit, ha lamentat alguns comentaris contra ell després dels fets per part de persones "rellevants". A més, ha dit que confia que amb el temps la justícia li donarà la raó perquè les imatges de les càmeres de seguretat són "contundents i explícites".

Gordillo ha declarat durant prop de dues hores al jutjat que l'investiga i ha respost a les preguntes de Monguilod, la fiscalia i el magistrat instructor, però no de l'acusació particular. Cap de les acusacions ha demanat cap mesura cautelar per ell, que ha sortit del jutjat en llibertat amb càrrecs. L'acusació particular vol citar a declarar diversos testimonis dels fets, mentre que la defensa vol alguna diligència com una prova pericial psicològica perquè analitzi a través de les imatges de vídeo si la noia semblava en estat de xoc o de pànic i amb amnèsia els 10 minuts posteriors als fets. Posteriorment, la defensa vol demanar l'arxivament del cas. La denunciant, mentrestant, serà revisada per psicòlegs forenses.