Lloret de Mar torna al passat amb la Fira dels Americanos

Durant aquest cap de setmana Lloret de Mar ha celebrat la vuitena edició de la Fira dels Americanos. La fira es fixa en els habitants del poble que van marxar a Amèrica. Al llarg de tots els dies s'han ofert diverses activitats per entendre aquella realitat.

La festa d'enguany va començar el dijous a la tarda. La conferència inaugural va ser a càrrec de Núria Sala i Vila, que va parlar de «La fi del somni indià: el Martí a Matanzas (1916-1964)». A partir del divendres, i fins ahir, ja es va poder anar al mercat indià i es van oferir altres activitats per a tots els públics. Els més petits van poder descobrir el món dels indians a través d'animacions infantils i cercaviles musicals. Per altra banda, els més grans van tenir, per exemple, tallers de balls caribenys, degustacions de daiquiris, congues cubanes pels carrers de la vila o espectacles sobre aquesta temàtica. Entre aquests espectacles va destacar el tastet teatralitzat de La Bella Dolores, una sarsuela de la qual l'Ajuntament de Lloret està impulsant una nova representació, que s'estrenarà la propera tardor. L'obra es va estrenar l'any 1944 i fa prop de 20 anys de la seva darrera posada en escena.

L'objectiu de la fira és commemorar la importància que van tenir els indians per a Lloret de Mar. Al segle XIX molts habitants de la localitat van decidir anar a fer les Amèriques i alguns d'ells van tornar rics i exitosos. Això va donar un impuls molt important al poble i és per això que es va decidir crear la fira.

Tal com va dir Jordi Orobitg, el regidor de Promoció Econòmica: «La fira ha servit per fer redescobrir als lloretencs i als qui visiten la població el passat de Lloret, apassionant i ric en contrastos, més enllà dels tòpics del turisme i l'economia de pesca».