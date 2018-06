Ensenyament vol atraure alumnes cap a la Formació Professional industrial

El Departament d'Ensenyament ofereix, per al proper curs escolar 2018-2019, 72 itineraris formatius per a joves que vulguin treballar en professions vinculades a l'àmbit industrial, de manera que la presència d'aquest sector a la Formació Professional actual creixi fins al 41%.

La Conselleria va explicar que l'objectiu és diversificar l'oferta, estendre-la a tots els territoris i adaptar-la a les necessitats de l'entorn per seguir potenciant uns estudis que gaudeixen d'una taxa d'inserció laboral més alta que la mitjana catalana als 24 anys. Tot i aquestes bones dades, Ensenyament va remarcar que només el 30% dels alumnes d'FP es matriculen en cicles d'àmbit industrial; el curs passat van ser 116.000.

D'altra banda, el Departament d'Ensenyament també vol incidir en la presència de noies en aquests cicles, ja que tot i representar el 40 i el 45% dels alumnes de grau mitjà i grau superior, respectivament, només representen el 7 i 10% dels alumnes en l'àmbit industrial.

Amb el propòsit de revertir aquesta situació, Ensenyament promou les vocacions científiques amb el Pla SETMcat (Ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), que posa en valor els atractius laborals del sector i dona visibilitat als models d'èxit que influeixen en la presa de decisions dels joves.

Jornada específica



Uns 200 docents i experts d'empreses col·laboradores amb el Departament van participar ahir en la segona Jornada de Formació Professional Industrial, que es va organitzar amb el repte de detectar les necessitats dels nous professionals per a la indústria, l'intercanvi d'experiències didàctiques i l'exploració de les tendències en matèria de talent industrial, ciberseguretat, robòtica i automatització.

Les diferents accions de promoció de la formació industrial s'emmarquen en el Pacte Nacional per a la Indústria, fruit de l'acord entre el Govern de la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. Entre els diferents eixos d'actuacions s'inclou la Formació Professional com a eina clau, amb la millora de la capacitació de treballadors i el foment de les vocacions industrials i emprenedores en els joves. Ensenyament es va referir com a elements destacats l'orientació educativa, el creixement de la formació professional dual i l'esmentat Pla STEMcat.