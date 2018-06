Els pares de centres d'alta complexitat criden a reduir la segregació escolar

Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de les escoles d'alta complexitat van presentar, pocs dies abans de l'acabament del curs, un decàleg per tal d'evitar la segregació escolar i garantir la igualtat d'oportunitats. Aquestes escoles compten amb alumnes que pateixen un elevat risc d'exclusió social i a tota Catalunya n'hi ha 330, que escolaritzen uns 200.000 alumnes d'entre 3 i 16 anys.

Entre d'altres coses, les associacions de mares i pares demanen, a través de la Fapac, que es redueixin el nombre d'escoles amb l'etiqueta d'alta complexitat i, per contra, que s'augmentin els recursos econòmics en aquells centres que compten amb més alumnes vulnerables. També consideren que les activitats extraescolars i de lleure haurien de ser gratuïtes i posen l'exemple de Finlàndia, on no es permet que cap família faci aportacions econòmiques a les escoles. Una altra de les mesures que apareix al decàleg és introduir l'educació multicultural i antiracista al currículum. Les famílies demanen que els alumnes puguin estudiar la seva llengua materna a l'escola i, així, fomentar la diversitat cultural a les aules.

Les AMPA també demanen la creació de programes de dinamització per tal que les famílies d'aquests centres s'impliquin en l'educació dels seus fills. Segons afirmen en el decàleg, per a l'èxit escolar dels alumnes és clau que els pares i les mares participin amb l'escola; pel que també proposen crear una xarxa de famílies de diferents parts del territori.

Per altra banda, exigeixen reduir les ràtios d'aquests centres a 20 alumnes per aula, sense cap excepció, amb l'objectiu d'aconseguir una atenció més personalitzada que fomenti l'escolarització, sobretot quan es tracta d'infants en risc d'exclusió social.

Necessitats especials



A més, les AMPA creuen que no es detecten prou casos d'alumnes amb necessitats especials, ja que ara tan sols representen un 5% de l'alumnat total, mentre que l'Idescat fixa una taxa de pobresa infantil per sobre el 30%.