El nou Firal serà l'escenari dels grans concerts de les Festes del Tura

Txarango obrirà les nits de les Festes del Tura amb un concert al nou Firal. «La ciutat torna a tenir un espai on podran cabre milers de persones», va dir el regidor de Festes, Josep Berga, ahir, en l'acte de presentació de la programació musical de les Festes del Tura.

Berga va explicar que la plaça Major s'ha quedat petita per acollir concerts de gran format. En canvi, va definir el nou Firal com «un espai més diàfan, més obert, on cabran moltes persones».

Les Festes del Tura, del 7 a l'11 de setembre, seran 5 dies d'activitats gratuïtes al centre. Segons va explicar el regidor Josep Maria Coma, la novetat és que els concerts començaran més aviat, perquè la gent no hagi d'esperar fins al final del sopar per trobar música al carrer.

A part del Firal, la música es repartirà entre la plaça Major i la plaça Capdenmàs en un seguit de concerts simultanis. Hi haurà 50 actuacions que combinaran propostes conegudes amb d'altres per ser descobertes.



Les «perles» de Jordi Serrat

«Les 'perles' són grups que la gent va a escoltar sense saber gaire què es trobarà i quan hi és no pot deixar d'escoltar», va explicar el coordinador musical, Jordi Serrat. Ahir, va presentar una de les perles d'enguany. Es tracta del grup la Follie, que va guanyar el premí a la crítica dels Enderrock.

La feina de Jordi Serrat és localitzar aquestes perles als mercats de música de Vic i de Manresa, al mercat del jazz de Bremen o al mercat de músiques del món Womex. A partir del que escolta i del pressupost que té, escull els grups de les Festes del Tura.

El següent pas és presentar les propostes a la taula de música. Es tracta d'una plataforma formada per 14 experts en música.

Enguany és el de l'estrena del nou Firal, el de la darrera festa abans dels comicis municipals. Serrat s'hi ha fet per aconseguir una programació que pot fer època. La programació del Tura va obtenir el premi ARC el 2012.