Es recluten 28 soldats a Girona

«Superació. Fes-te soldat o mariner», perquè «les Forces Armades t'ofereixen una professió on allò important és la persona, el treball en equip, l'especialització i [el que dèiem] l'esperit de superació». L'Exèrcit de Terra acaba de convocar 26 places –25 per a espanyols i una per a estrangers de països centre i sud-americans– per engruixir el Regiment d'Infanteria Arapiles 62, aquarterat a la base militar de Sant Climent Sescebes, i l'Exèrcit de l'Aire, dues per a l'Esquadró de Vigilància Aèria número 4 de Roses, destacat a les instal·lacions del Pení. Els aspirants tenen temps fins dilluns que ve, 25 de juny, per presentar-se a la convocatòria que, segons el calendari que dibuixa el Ministeri de Defensa, es resoldrà el 26 d'octubre amb la idea que els nous efectius passin a formar part de l'Exèrcit professional el 5 de novembre, especifica la Subsecretaria de Defensa del 7 de juny passat.



Mileuristes



Vint-i-vuit nous llocs de treball a un sou de 359,55 euros/mes les setmanes que dura la formació (que els futurs militars acabaran a finals de gener de 2019) que es converteixen en 1.016,2 euros mensuals (amb dues pagues dobles l'any) una vegada adquirida la condició de soldat, per fer «una de les feines amb més avantatges i incentius», tal com s'afirma a reclutamiento.defensa.gob.es. Això sí, aquells que obtinguin la plaça es comprometen a romandre al Regiment Arapiles 62 un mínim de dos anys; en el cas de l'Esquadró de Vigilància Àeria, la permanència mínima és de tres anys.

Rebudes les sol·licituds –la convocatòria en el conjunt de l'Estat s'eleva a 2.200 places– les diverses fases de selecció arrencaran el 3 d'agost. En un primer moment, les Forces Armades valoraran els «mèrits generals i acadèmics» dels candidats (ser esportista d'«alt nivell», parlar anglès, tenir el carnet de conduir o un títol universitari dona punts).



Ni fístules, ni incontinència

A continuació, hauran de superar la prova d'aptitud, el reconeixement mèdic: prendre regularment «qualsevol tipus de medicació o droga que puguin disminuir la capacitat de reacció» inhabilita «l'examinat» d'entrar a l'Exèrcit, per exemple; patir fístules urinaries, rectovaginals o rectovesicals, o bé «incontinència o retenció d'orina», també; i tampoc no s'accepten candidats amb «transtorns mentals orgànics» o que demostrin «moviments anormals uni o bilaterals», ja siguin «generalitzats o no».

Les proves físiques, de la seva banda, consisteixen a fer un salt de llargada i una cursa de resistència d'«anada i tornada».