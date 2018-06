El Baix Empordà treu els menjadors a les AMPA i el Gironès els garanteix la gestió

El calendari mana la pressa als consells comarcals que han d'adjudicar la gestió del menjador escolar del curs vinent a centres on l'assumeixen associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) i el seu conveni expira. Malgrat que la nova Llei de contractació pública impedeix renovar aquests acords, dimecres, el Consell del Gironès es va comprometre a garantir que les famílies puguin continuar-ho fent, mentre el del Pla de l'Estany ho condiciona a què la Conselleria d'Ensenyament ofereixi un paraigua legal i el del Baix Empordà ja ha notificat a les AMPA afectades que absorbirà el servei.

El Departament va confirmar ahir, a les portes de l'acabament del curs i dels acords d'alguns consells amb les AMPA, que està valorant jurídicament la viabilitat legal de continuar signant els convenis. En cas que això no sigui possible, des d'Ensenyament van avançar que buscaran una solució transitòria fins que el nou Decret de menjadors estigui llest.

A més de reclamar una solució a la Generalitat, l'últim ple del Consell del Gironès va acordar per unanimitat «buscar alternatives al sistema de gestió dels menjadors», perquè la continuïn fent les AMPA fins que el Departament trobi una «fórmula jurídica» que hi doni cobertura. El seu president, Jaume Busquets, va negar que hagin comunicat la recuperació dels menjadors que estan a càrrec d'organitzacions de famílies i va assegurar que el curs vinent tot seguirà igual: «el consell comarcal gestiona directament 15 menjadors escolars, les AMPA, 35».

Aquesta proporció és molt diferent al Baix Empordà, on el Consell gestiona 30 dels 37 menjadors escolars de la comarca i les famílies, 7. Aquestes ja han rebut la comunicació oficial que, a partir del curs vinent, se'n farà càrrec l'ens comarcal, que repartirà la seva cobertura entre les dues empreses que ja té contractades. El conseller comarcal d'Ensenyament, Jaume Fontdevila, va afirmar que aquest «és un tema legal i no de voluntat». El polític va explicar que la Llei de Règim administratiu del 2015 ja deixava clara la possibilitat del canvi de model i que l'aplicació de la de Contractació «obliga que un servei com aquest s'adjudiqui en un concurs públic». Tot i que la decisió ja està presa, Fondevila va dir que «si hi ha algun canvi a Ensenyament, que és qui té la competència primera, i les AMPA poden seguir gestionant, no ens hi oposarem».

El Pla de l'Estany veu «confusió»

El president del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, va fer la mateixa consideració, mentre el seu Consell continua les reunions individuals amb cada AMPA –ahir en van fer dues més– per tal de «conèixer les seves singularitats». Amb la data límit de final de mes, quan els acords acabaran i caldrà prendre decisions per al setembre, Xargay va lamentar «confusió» al voltant del tema i va demanar al Departament d'Ensenyament que «s'ha d'aclarir, ha de decidir».

El canvi de model en la gestió del servei ha provocat el rebuig tant de les famílies com de les empreses del sector del lleure.