El nou centre de menors de Girona acull el doble d'adolescents que quan va obrir

El centre de menors que es troba adjunt al de la Misericòrdia de Girona acull el doble d'adolescents que quan es va obrir. Actualment hi ha 42 joves, quan en principi s'havia habilitat per a vint. Aquest increment es va produir fa poc menys d'un any, després de la modificació que va fer la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescèndia (DGAIA). Davant d'aquesta situació el síndic de greuges, que ja era contrari a tenir els dos edificis de costat, ha demanat que es redueixi el nombre d'usuaris per la «gran complexitat» que suposa.

El centre Oikia va ser inaugurat el maig del 2017 a Girona amb una capacitat de 20 places per a joves d'entre 12 i 18 anys. En aquell moment el Govern va defensar que malgrat estar al costat de la Misericòrdia, no es tractava de cap «macrocentre». Al cap d'uns mesos del seu començament, el Síndic de Greuges va detectar que ja hi havia sobreocupació (entre 38 i 40 joves atesos). Va ser llavors quan la DGAIA va ampliar formalment la capacitat d'acollida, i des de fa prop d'un any, el centre té assignades 40 places. Ara, doncs, entre els menors acollits per la Misericòrdia i els que ho estan per Oikia, coincideixen fins a 70 persones en el mateix edifici.

El Síndic ha denunciat aquesta situació, afirmant que s'han de complir «els estàndards de qualitat previstos». Concretament afirmen que els espais i els recursos d'aquest centre estan pensats per allotjar la meitat de joves que ara. També posa en dubte que es compleixin les ràtios de professionals per a la quantitat de menors que s'han d'atendre.

Segons el síndic de greuges, la DGAIA al·lega la modificació per l'arribada «massiva» de menors no acompanyats, però la institució en defensa del ciutadà ja ha emès un informe demanant que es torni «almenys» a les vint places inicials. L'adjunta al Síndic, María Jesús Larios, explica que centres de 40 o 50 joves tenen una «gran complexitat» per a poder treballar la integració. «Hem de pensar que darrere de cada un d'aquests nois i noies hi ha una història i mereixen una atenció individualitzada, i això amb tanta gent és impossible», assenyala.

Larios ja es va mostrar contrària a la construcció del nou centre al costat del de la Misericòrdia. De fet, des del Síndic recorden que els protocols assenyalen que per poder oferir un servei de qualitat als joves, el millor és que estiguin en «espais petits i integrats a la població». En aquest sentit, explica Larios, una «bona fórmula» és ubicar-los en pisos. A més, també demanen que es creï un «pla d'acollida específic» pel creixement dels menors que arriben sense acompanyants.



En contra del «macrocentre»

Tot i que la competència recau a la DGAIA, des de l'Ajuntament de Girona es va aprovar per majoria absoluta (només ERC-MES va votar-hi en contra) una moció presentada pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, on es demanava que s'evités la unificació del centre Oikia i el de la Misericòrdia. La moció també exigia que s'iniciés un treball conjunt amb la DGAIA per trobar habitatges a Girona per tal de donar resposta a les necessitats d'acollida de joves i infants.

L'escrit va aprovar-se en el ple del 8 de maig del 2017. Prèviament, la CUP havia presentat la mateixa moció però no va tenir el vistiplau dels regidors.