Una avaria elèctrica causa retards i cancel·lacions en els trens de Rodalies

Durant bona part del dia els trens de Rodalies i de Mitjana Distància van haver de circular per una única via entre Caldes de Malavella i Maçanet i es van acumular retards de fins a una hora i mitja. Cap a les onze del matí, les cues a les taquilles de venda de bitllets de l'estació de Girona eren llargues: les màquines expenedores no funcionaven; i els passatgers que volien viatjar en trens d'alta velocitat també van tenir problemes per comprar bitllets arran d'una vaga de revisors a França. No era possible, per exemple, comprar bitllets per al tren Avant que sortia de les 12 de Girona en direcció a la capital catalana.

«Després del caos»

En aquest context, els problemes de circulació van provocar les queixes dels usuaris: «Que després del caos, a una estació com la de Girona, el personal no sigui capaç de fer-te un justificant em sembla més que preocupant», comentava una passatgera al Twitter. «[Renfe] Podríeu donar informació sobre el retard del tren de la línia R11 que havia de sortir a les 14.16 h de Barcelona Sants en direcció a Girona-Figueres? A les pantalles només apareix que va amb 'demora' però aquí ningú ens diu res més... gràcies!», deia una altra usuària.

Així les coses, el tren que havia de sortir de Girona a les 16.49 hores no ho va fer, informava Renfe: «no circula per una incidència ja solucionada en les infraestructures que afectaven el subministrament elèctric». La solució oferta per la companyia: «Viatgers a la següent circulació». De fet, a les 14.49 la via afectada pel problema en el subministrament d'electricitat ja estava operativa; a aquella hora Renfe pronosticava la «recuperació progressiva de freqüència i horaris» dels trens. Segons la companyia, el servei va patir «afectacions puntuals de 40 minuts».