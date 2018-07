Cent cinquanta docents comencen a formar-se com a directors de centre a Girona

Cent cinquanta mestres i professors gironins han començat, aquest dilluns, a formar-se com a directors de centre, en un curs del Departament d'Ensenyament que s´allargarà fins al 30 de novembre i al qual s´han inscrit 800 docents a tot Catalunya. El seu objectiu és introduir el professorat de Primària i Secundària en la funció directiva des de la gestió del canvi, el lideratge, l´orientació i la presa de decisions.

El curs de formació de directors té una durada de 240 hores, 104 de les quals són presencials i 136, no presencials. Pel que fa al seu contingut, s´organitza en els onze mòduls següents: Polítiques educatives; Organigrama i funcionament del Departament d´Ensenyament; Organització i gestió de centres docents; Factors clau per a una direcció eficaç; Currículums de l´ensenyament no universitari i avaluació del procés d´aprenentatge;Projecte de direcció, retiment de comptes i qualitat educativa; Gestió dels recursos del centre docent; Marc normatiu aplicable als centres docents; La gestió econòmica d´un centre docent; Prevenció de riscos laborals i manual d´autoprotecció; i Transformació de l´administració del centre cap a l´administració digital.

Les sessions es realitzen en setze grups distribuïts pel territori, dels quals el de Girona és el més nombrós, seguit dels de Maresme-Vallès Oriental, del Consorci d´Educació de Barcelona, les comarques barcelonines i Tarragona, amb 100 matriculats cadascun d´ells –a la resta, n´hi ha 50.



El conseller defensa un lideratge democràtic i cooperatiu

Durant la cloenda de la primera jornada del curs, el conseller d´Ensenyament, Josep Bargalló, va defensar que «el lideratge pedagògic ha de ser democràtic i ha de ser cooperatiu» perquè «ens hi juguem que funcioni el sistema». Bargalló va explicar que «el Departament és un monstre administratiu excessivament gran, pesat i complex, que necessita urgentment una descentralització, que passa per uns Serveis Territorials amb més capacitat de decisió i més responsabilitat, amb més empoderament».