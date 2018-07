Inversió d'1,3 milions per dinamitzar la pesca a la Costa Brava

Els municipis pesquers de la Costa Brava, que abasten 3.611,90 quilòmetres quadrats d'extensió i compten amb una població de 171.936 habitants, repartits per Roses, l'Escala, l'Estartit, Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà, i Tossa de Mar, rebran una inversió d'1,3 milions d'euros aquest any i el que ve per dinamitzar l'activitat d'empreses vinculades al sector i de les confraries, informa la Direcció General de Pesca i Afers Martítims de la Generalitat. El Govern va acordar ahir la concessió d'una subvenció valorada en un milió d'euros, finançat en un 85% el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i, en un 15%, per l'administració catalana, per a la Costa Brava.

A la costa de Girona, i al llarg dels anys 2018 i 2019, aquesta partida servirà per engegar 33 projectes (25 el primer any i 8 el segon). A Catalunya, la inversió global s'enfila als 3,2 milions d'euros (el sector pesquer de les Terres de l'Ebre podrà invertir 1,9 milions en dos anys).



Grups d'Acció Local

Explica el Govern català que els ajuts es distribuiran entre els Grups d'Acció Local Pesquers de Catalunya (GALP), que són els encarregats del desenvolupament d'estratègies per a la gestió dels ajuts del Fons Europeu en el seu àmbit territorial, de manera que la gestió «és de baix a dalt, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix», apunten des de la Generalitat.

Els projectes aprovats contribuiran als objectius de les Estratègies de Desenvolupament Local dels GALP catalans: GALP Costa Brava i GALP Mar de l'Ebre, que tindran «un gran impacte en el territori català». Pel que fa al nombre de projectes aprovats per any i GALP, el Govern subratlla que «s'ha exhaurit el pressupost en tots els casos, i que els 2 milions d'euros de subvenció beneficiaran 66 projectes que generaran una inversió de 3,2 milions d'euros als territoris del GALP Costa Brava i Mar de l'Ebre, d'acord a la següent distribució:

El 67% dels projectes aprovats estan impulsats per promotors privats: confraries de pescadors, empreses i professionals del sector pesquer i aqüícola, i altres sectors econòmics del territori. El 33% restant són operacions realitzades per entitats de caràcter públic, com ajuntaments, consells comarcals, universitats i centres de recerca.

Ocupació, valor afegit

Les operacions finançades contribuiran a la creació i/o manteniment de llocs de treball del sector pesquer; a l'augment del valor afegit dels productes de la pesca i l'aqüicultura; a la diversificació de l'activitat pesquera; al foment de l'economia blava; a la protecció del medi ambient territorial; a la protecció i recuperació del patrimoni cultural dels municipis pesquers; al foment de la cohesió social i a l'impuls en les comunitats locals de mecanismes de participació local i de nous models de governança.



Estratègia Marítima Catalana

Aquestes accions objecte dels ajuts contribueixen al desenvolupament de l'Estratègia Marítima Catalana aprovada recentment pel Govern de la Generalitat de Catalunya. El percentatge de subvenció de les operacions s'estableix d'acord amb la puntuació obtinguda en els criteris de selecció establerts en les estratègies de desenvolupament local participatiu de cada un dels Grups d'Acció Local Pesquers.