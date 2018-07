Bequen la recerca gironina sobre l'acció antitumoral d'un derivat del card marià

La investigació gironina sobre un compost natural derivat de les llavors del card marià i la carxofa que podria ser una arma contra la metàstasi cerebral acaba de rebre una beca del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó. La recerca de l'equip dels doctors Joaquim Bosch i Javier Menéndez, del Laboratori de Càncer i Metabolisme de l'ICO Girona-Idibgi ha rebut un ajut de 25.000 euros per aprofundir en les propietats antitumorals d'aquest compost antitumoral anomenat silibinina, identificar quina és la millor dosi terapèutica i com combinar-la amb quimioteràpia tradicional.

«Des del 2013 estem fent investigacions sobre aquesta substància i en l'actualitat ens trobem en el moment de fer una aproximació més profunda. Com que es tracta d'un compost natural, lliure de patents, aquest assaig presentava dificultats de finançament privat, amb la beca podem seguir aprofundint en el potencial d'aquesta molècula en els propers dos anys d'una manera independent», han explicat els especialistes gironins.

I és que, els investigadors ja han confirmat que un dels mecanismes d'acció principal antitumoral de la silibinina és la inhibició de STAT3, que actua «com un escut» per a les cèl·lules tumorals per sobreviure als efectes tòxics que els produeix la quimioteràpia. Per tant, l'estudi permetrà fer una aproximació molt més profunda sobre aquesta situació i obtenir, segons el parer dels experts, una informació «molt útil».

A la llum dels resultats obtinguts fins ara, els investigadors becats pel Grup Espanyol de Càncer de Pulmó consideren que la silibinina pot ser una nova arma antitumoral. El problema és que fora del cervell, on no existeixen aquests astròcits reactius pSTAT3+ que són la diana que, en col·laboració amb el grup liderat pel doctor Manuel Valent del CNIO, han descrit recentment, la seva eficàcia en monoteràpia és molt més limitada.

Tot i això, els científics assenyalen que pot ser que amb alguns fàrmacs citotòxics -quimioteràpia- la seva combinació sigui «més eficaç». Per tant, l'objectiu és trobar quin pot ser el millor «company de viatge» de la silibinina, per optimitzar els resultats.

«L'objectiu seria, amb els tractaments que ja tenim, obtenir majors respostes i més duradores, el que al final pugui suposar per al pacient de càncer de pulmó més qualitat i quantitat de vida», han resumit els experts.

El Grup Espanyol de Càncer de Pulmó ha becat altres dos projectes més, també finalistes en una ronda en què competien dotze investigadors. Es tracta, d'una banda, d'un estudi liderat pel doctor Alberto Cruz i la biòloga Raquel Laza, de l'Hospital Universitari Puerta del Hierro de Madrid. El projecte becat analitzarà el tumor del pacient i la seva relació amb el sistema immunitari a través de la caracterització de les biòpsies tumorals i mostres sanguínies dels pacients.

Per la seva banda la doctora Virginia Calvo, també del Puerta, preveu estudiar amb la tercera beca GECP la dinàmica de mutacions (en funció de les diferents línies de tractament) que es produeix en pacients que tenen un tumor avançat i presenten una mutació del gen EGFR. «Volem correlacionar la presència d'aquestes alteracions amb el curs de la malaltia i la resposta als tractaments», explica l'oncòloga, per assenyalar que l'estudi d'aquestes alteracions es realitzarà mitjançant biòpsia líquida, de manera que un altre dels seus objectius és seguir explorant en la utilitat clínica de la informació proporcionada per aquesta tècnica.