Sant Joan sancionarà que no es recullin les femtes de gos a partir del dia 16

Sant Joan les Fonts encara la recta final per posar en marxa la identificació dels excrements de gos al carrer mitjançant l'ADN. A partir de dilluns vinent, els propietaris que no recullin les deposicions a la via pública seran sancionats.

En els darrers dos mesos i mig, l'Ajuntament ha ofert als propietaris dels gossos la regularització del cens i l'extracció de sang al veterinari de forma gratuïta. Fins dissabte, aquestes extraccions encara seran sense cost, i un cop passat aquest període, l'hauran de pagar els propietaris a un cost d'uns 42 euros. A més, podran ser sancionats si passegen el gos sense la xapa identificativa conforme ja ha realitzat l'extracció.

Amb la identificació de femtes es vol aconseguir que els nuclis urbans i tota la via pública es mantingui neta, evitant així els problemes de salut, convivència i d'imatge que això comporta. Els propietaris podran ser identificats a través del cens genètic realitzat durant aquests mesos, i l'Ajuntament podrà emetre la sanció.

Les multes aniran des dels 200 euros fins als 500 euros depenent de la reincidència en la identificació. La nova ordenança pretén eliminar aquesta xacra dels carrers, plaçes i parcs infantils, així com també millorar la convivència veïnal i la imatge que es dona als turistes quan visiten el municipi.