Xuclà proposa combatre l'euroesceptisme sense caure en «l'euroeufòria»

La ponència sobre relacions internacionals que debatrà la primera Assemblea Nacional del PDeCAT, que se celebrarà del 20 al 22 de juliol i de la qual en sortirà la nova direcció del partit, se centra en la «necessitat de combatre l'euroescepticisme» sense caure, però, en «l'euroeufòria», va explicar, ahir, a Girona, el coordinador del grup dels diputats i senadors demòcrates a les Corts, Jordi Xuclà, que és membre del comitè redactor del document, que haurà d'obtenir l'aval de l'assemblea. «Estem en uns moments de crisi en la construcció europea, perquè no s'ha avançat prou en la integració», sosté Xuclà, que posa la «crisi migratòria i la integració energètica» com a clars exemples que queda camí per recórrer. Presideix el comitè redactor de la ponència, titulada L'Europa que volem, Pol Serrano, que defensa «una política exterior per fer república en clau republicana». De la seva banda, el diputat al Congrés per Girona Sergi Miquel figura en l'equip encarregat de redactar la ponència Cap a l'Estat Català en forma de República, que proposa «un procés d'autodeterminació que faci realitat un estat català en

forma de la República en el marc de la Unió Europea» i que «ha de ser amb voluntat inclusiva i de màxima participació cívica».