La Molina preveu atraure més visitants més enllà de l'esquí de cara al 2019

L'estació de La Molina vol atreure més visitants i que aquests es desplacin fins al complex durant tot l'any. Per aquest motiu, els seus responsables estan ultimant els tràmits necessaris per poder fer arribar el telecabina fins a la zona del Niu de l'Àliga, al cim de la Tosa d'Alp, que està situat per sobre de la cota 2.500.

L'objectiu és que les obres es puguin iniciar aquest mateix any per tal d'aconseguir que la nova connexió sigui una realitat al 2019. D'aquesta manera, esperen incrementar la xifra de públic que hi va a les instal·lacions, sobretot fora dels mesos de la temporada d'esquí. Després de tancar un hivern de rècord, amb la visita de 380.000 persones, pronostiquen que aquest estiu ho faran unes 40.000, més o menys les mateixes que es van registrar l'any passat.

L'oferta d'activitats prevista per aquest període es va donar a conèixer ahir als negocis vinculats al sector de la restauració i el turisme. Algunes de les activitats que s'hi duran a terme seran rutes en bicicleta elèctrica o «segway» o l'oferta d'oci del Parc d'Aventura als arbres. Les instal·lacions també compten amb una piscina i una zona de llac.