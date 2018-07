Els tripulants de cabina de Ryanair mantenen la vaga davant la falta d'acord

Fins al tancament d'aquesta edició, l'acord semblava força lluny: després de reunir-se, dimarts, amb els representants de la companyia, els sindicats de tripulants de cabina de passatgers (TCP) a Ryanair, USO i Sitcpla van anunciar, ahir, que avui presentaran el preavís de la vaga que el col·lectiu té previst secundar a Espanya per als pròxims dies 25 i 26 de juliol, en protesta per les condicions laborals. Dimarts, de res va servir la intercessió del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per trobar una solució al conflicte laboral que, en el cas de l'aeroport Girona-Costa Brava, podria afectar fins a 11.600 passatgers dels 72 vols programats per a aquells dies per part de la línia aèria irlandesa. Fonts sindicals citades per l'agència Efe apunten que en la trobada Ryanair va voler intimidar els representants dels tripulants, amb l'argument que es tractava d'una «vaga il·legal» i susceptible d'incoar possibles expedients sancionadors. Els sindicats calculen que 114.000 passatgers es veuran afectats a Espanya en cada jornada per la vaga del personal de cabina de Ryanair. En declaracions a l'agència ACN, Ernesto Iglesias, responsable de Vol del sindicat USO, lamentava que l'actitud dels negociadors de Ryanair fos del tot «inflexible», ja que van deixar clar en tot moment que els seus treballadors continuaran sota la legislació laboral irlandesa, una de les principals queixes dels sindicats, i que bona part de les contractacions se seguiran fent via empreses de treball temporal. Iglesias veu difícil arribar a una entesa perquè el que reclamen suposaria «un canvi de model radical» per a Ryanair que, emparada en la impunitat que li ofereix la legislació irlandesa, «explota els seus treballadors». Per als dies de l'aturada, Ryanair té programades 72 operacions amb origen o destí a l'aeroport de Girona-Costa Brava, informa el web corporatiu de la companyia: 36 enlairaments i 36 aterratges. Es tracta de rutes regulars a Bèlgica (Brussel·les); França (París); Alemanya (Berlín, Düsseldorf, Frankfurt-Hahn, Baden-Baden i Menningen); Irlanda (Cork i Dublín); Itàlia (Cagliari, Pescara i Pisa); Letònia (Riga); Malta; Holanda (Eindhoven); Polònia (Poznan i Breslàvia); Romania (Oradea) i el Regne Unit (Belfast, Birmingham, Bournemouth, Bristol, East Midlands, Edimburg, Glasgow, Liverpool, Londres i Manchester).



Retards i controladors

D'altra banda, Ryanair informava, ahir, a través del compte de Twitter, que retards acumulats en els vols dels últims dies van ser provocats per una falta de personal de control aeri (ATC) a França, Alemanya, Espanya i Regne Unit. Les demores van afectar el 26% de les operacions de dissabte; el 44% de les de diumenge; el 8% de les del dilluns i el 18% dels vols dels vols programats dimarts al matí, precisa l'agència Europa Press.