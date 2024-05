Maria i Jordi, els noms més freqüents a la província de Girona

Jan i Júlia són des de fa uns quants anys els noms preferits que els pares posen als nadons a les comarques gironines. No obstant això, els noms de moda -hi podríem afegir Martina, Ona, Arnau i Biel- disten molt de ser els més comuns entre el conjunt de la població. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) els noms més habituals a les comarques gironines i al conjunt de Catalunya. A la província de Girona, els més freqüents són Jordi, José i Josep entre els homes, i Maria (o María), Montserrat i María del Carmen entre les dones. A nivell català Antonio i Maria són els noms més comuns.

Segons l’Idescat, de Maries n’hi ha 10.004 a les comarques gironines, és a dir el 12,6% de la població. De Jordis en trobem un nombre similar 9.993. Mentre que l’Idescat suma conjuntament la denominació catalana i castellana del nom més comú entre les dones (Maria/María), separa els José (8.081 a Girona) dels Joseps (7.079). Si se sumessin, serien, amb diferència, el nom més freqüent a les comarques gironines, ja que una de cada cinc persones se’n diu. El creixent percentatge de població immigrada a les comarques gironines, ha situat Mohamed com un dels noms més comuns a la província: segons l’Idescat, ja és l’onzè nom més freqüent entre els homes.

Influència audiovisual

No són els més comuns ni els més posats, però cada vegada trobem més noms influenciats per sèries i pel·lícules. Els mons creats per monstres de la cultura de masses com J. R. R. Tolkien, George Lucas o George R.R. Martin amb sagues com "El Senyor dels Anells" (1954), "Star Wars" (1977) o "Cançó de gel i neu" (1996, més coneguda com a Joc de Trons) hi apareixen personatges amb noms molt característics dels quals en trobem unes quantes desenes a Girona.

Per exemple hi ha 33 persones que es diuen Leia, una de les grans heroïnes del cinema gràcies a "La Guerra de les Galàxies" (1977). També trobem 26 Neo, nom que es va popularitzar arran de la trilogia "Matrix" (1999-2003). Sagues més recents la de Joc de Trons, en part rodada a la ciutat de Girona, han fet que a les comarques giroines hi hagi 22 noies que es diguin Arya i 4 Daenerys.

La influència del Senyor dels Anells també ha contribuït a que trobem set grionines amb el nom d’Arwen.

Els García són majoria

Pel que fa als cogoms, l’estadística no pateix cap variació significativa respecte anys anteriors. García, Martínez, Rodríguez, López i Sánchez són els més habituals a Girona. García és el més comú a gairebé totes les comarques. El Pla de l’Estany, on el cognom Vila és majoritari, és una de les excepcions.