Girona crea 9.579 llocs de treball a l'abril, tanca el mes amb rècord d'ocupació i continua reduint atur en un 2,29%

L'economia gironina ha creat 9.579 llocs de treball a l'abril i tanca el mes amb rècord d'ocupació. La Seguretat Social ha registrat 363.079 afiliats, cosa que suposa la xifra més alta assolida durant un mes d'abril d'ençà del 2012 (fins on arriba l'històric). En paral·lel, el mercat laboral gironí també continua eixugant aturats per segon mes consecutiu. Aquest abril, la desocupació s'ha reduït un 2,29% i arreu del territori hi ha hagut 703 persones que han sortit de llistes. Sobretot, la gran majoria han estat al sector serveis, cosa que evidencia l'inici de la temporada turística. Ara mateix, a les comarques gironines hi ha 30.001 persones que busquen feina. En comparació amb l'abril del 2023, són un 1,76% menys.

L'inici de la temporada turística -aquest any, marcada per una Setmana Santa més avançada- continua deixant-se notar al mercat laboral gironí. Perquè després que al març l'atur es reduís un 2,23%, l'abril també es tanca amb un nou descens de la xifra de desocupats. I en paral·lel, el territori continua generant ocupació.

Segons recullen les dades del Ministeri de Treball, aquest abril Girona ha reduït en un 2,29% la taxa de desocupats. Si el percentatge es trasllada en xifres, al llarg del mes hi ha hagut 703 desocupats que han trobat feina. La immensa majoria -fins a 619- ho han fet al sector serveis, reflex del motor que representa el turisme per a l'economia del territori.

Percentualment, el descens d'aturats registrat a Girona és el segon més elevat de tota Catalunya i se situa lleugerament per sobre de la mitjana del país. En global, aquest abril la desocupació s'ha reduït en un 2,14% i a Catalunya el mes s'ha tancat amb 7.359 aturats menys (a Barcelona, la baixada ha estat del 2,05%; a Tarragona, del 2,58%, i a Lleida, del 2,14%).

Tot i que la majoria d'aturats que han sortit de llistes ho hagin fet al sector serveis, els altres també han reduït desocupats durant aquest abril. En concret, la indústria ho ha fet en 52 persones; la construcció, en setze, i l'agricultura en tres més. Hi ha hagut també tretze persones apuntades a llistes que no tenien cap feina anteriorment, i que ara també n'han trobada.

A la ratlla dels 30.000

Si aquest maig la tendència continua, i l'atur torna a davallar, la demarcació deixarà enrere els 30.000 desocupats. Perquè segons recullen les dades del Ministeri, en global a les comarques gironines ara hi ha 30.001 persones que busquen feina, la majoria dels quals -20.723- al sector serveis. En comparació amb l'abril del 2023, les comarques gironines tenen 538 desocupats menys (cosa que suposa un descens de l'1,76%).

En paral·lel, durant aquest abril a la demarcació també s'han signat més contractes. Al llarg del mes, segons recullen les dades del Ministeri, se n'han rubricat 21.071. En comparació amb el març, són 1.199 més (un 6,03%). Si la xifra es posa en relació amb un any enrere, però, és pràcticament idèntica a la d'aleshores. Perquè aquest abril se n'han signat un 0,74% més -en concret, 154- en comparació amb el del 2023.

Rècord d'ocupació

A més de reduir aturats, aquest abril del 2024 la creació de llocs de treball ha continuat impulsant-se a les comarques gironines. Perquè als 7.995 afiliats que la demarcació ja va guanyar al març, ara se n'hi sumen 9.579 més (cosa que suposa un augment del 2,71% en comparació amb el mateix període de l'any passat).

Segons recullen les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a les comarques gironines ara hi ha 363.079 afiliats. Una xifra que marca un rècord d'ocupació en un mes d'abril, perquè en tot l'històric -les dades arriben fins al 2012- mai s'havia assolit.

De fet, la que queda per sota d'aquest registre és precisament la de l'abril de l'any passat, quan el mes va tancar-se amb 353.317 afiliats; és a dir, que d'un any per l'altre, ha crescut en un 2,76%.