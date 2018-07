La Caravana Obrim Fronteres arriba a Ventimiglia després de manifestar-se a Salt

La Caravana Obrim Fronteres 2018, que pretén denunciar la "vulneració de drets" per part de diferents estats europeus en temes de refugiats, ha arribat a la localitat italiana de Ventimiglia aquest dissabte al matí, després d'una manifestació amb més de 400 persones a Salt (Gironès). Els participants han recorregut de nit els més de 600 quilòmetres que separen la població catalana de la italiana. Durant la manifestació que es va fer divendres es va tornar a reclamar "vies legals i segures" per aquelles persones que fugen de conflictes al seu país. Aquest dissabte els participants de la Caravana Obrim Fronteres 2018 participaran a una altra marxa a Ventimiglia, que s'espera que sigui multitudinària. Salt ha estat una de les parades que ha fet la caravana abans d'arribar a Sicília on s'espera que la caravana hi arribi diumenge a bord d'un ferri.