Submarinistes troben a Palamós un obús sense detonar a tocar les illes Formigues

Un grup de submarinistes de Palamós va trobar dissabte passat un obús sense detonar a tocar de les illes Formigues. Els bussejadors participaven en la 2a edició de la manifestació submarina, en defensa d'aquest espai natural. Al moment de sortir de l'aigua, quan ja acabaven l'activitat, un dels integrants va veure el projectil a uns sis metres de profunditat i va avisar un dels integrants que estava més a prop de la zona.En acostar-s'hi va comprovar que l'artefacte estava sencer i mesurava uns 90 centímetres de llarg per uns 30 d'ample, que segons van explicar podia ésser fàcilment confòs amb una roca per les algues que el cobrien. Un cop arribats a terra els submarinistes van alertar de la troballa a la Guàrdia Civil, que en els propers dies s'acostarà a la zona per inspeccionar-la, i si cal, retirar l'obús. El projectil, que se sospita que podria ser de la Guerra Civil, té l'aspecte d'una pedra ja que durant els anys molts elements, com algues, s'han adherit a la carcassa. El descobridor de l'obús va explicar que el que els va fer sospitar va ser l'òxid que hi havia, i va concretar que l'artefacte està «sencer», per la qual cosa suposen que deuria hagut de caure al mar sense haver explotat, sosté.



A poca profunditat

El més sorprenent segons el submarinista és la localització del projectil. Es tracta d'una zona de poca profunditat i que, segons el submarinista, «està molt freqüentada» tant per vaixells de pesca, com per altres que venen a fer activitats d'oci, entre els quals hi ha bussejadors, que volten pel fons marí de les illes Formigues i fan els exercicis de descompressió necessaris abans de tornar a pujar a la superfície.