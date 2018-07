El director esportiu de l'Uni Girona, investigat per amenaces, no es presenta al jutjat

El director esportiu de l'Uni Girona investigat per, suposadament, amenaçar un veí de l'Estartit que apareix enregistrat en un vídeo arrencant llaços grocs ahir no es va presentar als Jutjats de la Bisbal d'Empordà, on l'havien citat a declarar a les dotze del migdia.

L'origen del cas és una denúncia per delictes d'odi i amenaces interposada el febrer passat per aquest veí. L'home assegurava que, arran de la difusió del vídeo a través de les xarxes socials, va patir pintades a casa seva i va rebre amenaces. Una d'elles l'atribueix a una trucada des d'un telèfon vinculat al club esportiu.

Pere Puig ja va optar per desobeir i no va anar a declarar a la Guàrdia Civil i aquesta setmana ha decidit fer el mateix a la cita al Jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal. «Que no m'hi esperin, el mes de febrer la Guàrdia Civil i un feixista arrencallaços m'acusaven d'un delicte d'odi i amenaces», va dir Puig a través de les xarxes socials. «No penso col·laborar amb qui ens persegueix», conclou el director esportiu de l'Uni Girona.



Pendents de la reacció judicial

Faltarà veure quin serà el següent pas del jutjat. Entre les opcions, hi ha arxivar, fixar una nova data de declaració o dictar una odre de detenció. L'advocada de Puig, Montserrat Vinyets, va considerar que aquesta darrera opció seria desproporcionada tenint en compte que l'investiguen per un suposat delicte lleu d'amenaces.

Al març, Pere Puig va rebre una citació policial per acudir davant la comandància de la Guàrdia Civil de l'Estartit per un presumpte d'incitació a l'odi i amenaces. Llavors, el director esportiu de l'Uni Girona no s'hi va presentar per tal de denunciar el que la seva advocada va qualificar de «mala utilització» d'aquest tipus de delictes previstos al codi penal per a «actuacions que s'emmarquen dins la llibertat d'expressió». Ella mateixa va remarcar que el denunciant va fer «apel·lacions al franquisme i comentaris racistes, però mai no se l'ha perseguit».