S'inicia una campanya preventiva per evitar conductes de risc en motoristes

Des d'aquest passat dilluns i fins al diumenge 22 de juliol vinent, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb Mossos d'Esquadra i Policies Locals una campanya preventiva de control de conductes de risc adreçada a motoristes. La campanya de motoristes pretén augmentar la seguretat en els seus desplaçaments i la percepció del risc entre aquest col·lectiu. Per aquest motiu, es posarà èmfasi en l'ús del casc homologat com a element de seguretat passiva per part de motoristes i acompanyants, així com en aquelles conductes de risc que posin en perill la seguretat viària –excés de velocitat, conduir sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, distraccions i altres conductes antireglamentàries. El context en el qual es realitza aquesta campanya és de repunt de les víctimes mortals, incloses les d'aquest col·lectiu més vulnerable. Aquest 2018 hi ha hagut un total de 24 motoristes morts, quatre d'ells a les comarques gironines.