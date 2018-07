Alerta per un possible augment de la presència del mosquit tigre en 10 dies

El Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i alguns ajuntaments de les comarques gironines alerten que en 10 dies pot haver-hi un auge en les picades de mosquit tigre si no es fa una bona campanya de prevenció. La sensibilització és molt «simple», segons ha explicat el responsable del servei, Eduard Marquès, però «s'ha d'insistir i fer cas de les recomanacions».

Consisteix a buidar els objectes en què l'aigua de les pluges tendeix a quedar-se embossada, perquè allà és on es produeix la cria d'aquesta espècie. Les femelles dels mosquits tigre busquen normalment recipients artificials de poc volum, com per exemple els cubells, les regadores o els pneumàtics, i hi dipositen els ous a les parets interiors. Un cop s'omplen d'aigua i els ous queden submergits, s'inicia el cicle biològic de l'espècie fins que al cap de cinc dies es converteixen en larves. Aproximadament tres dies després, es completa la metamorfosi del mosquit tigre adult. Per tant, com a conseqüència directa de les precipitacions d'aquesta setmana, és probable que es produeixi un auge de les picades a finals de la setmana que ve. L'única solució per evitar-ho rau en una bona precaució.

El Gironès és una zona rural i agrícola, fet que la converteix en un dels territoris més adients per a la població d'aquesta espècie. «Ara mateix estem a la canícula estiuenca, un període de molta calor i poca pluja. Els mosquits tigre aprofiten aquest moment de l'any per acumular ous arreu del territori», afirma Marquès. «Tot i que normalment el punt més àlgid de picades sol ser al setembre, depèn de com es reparteix la calor i les pluges al llarg dels mesos. Nosaltres parem trampes i fem un seguiment continu de l'activitat dels mosquits durant tot l'any», afegeix.

Des del Servei de Control dels Mosquits reiteren la importància de la difusió. «És un programa d'educació col·lectiva basat en la insistència: els ous estan en llocs tan comuns com jardins o terrasses». Per això els ajuntaments, com el de Flaçà o Roses, estan avisant de la situació al seu web i xarxes socials. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha anat més enllà i durant la seva campanya de sensibilització ha enganxat cartells a empreses i comerços amb la frase «El mosquit tigre et busca, no deixis que l'aigua s'embassi».

La forma més efectiva, econòmica i senzilla per combatre'l és no deixar-lo criar, però si la precaució no funciona, o bé hi ha espais en què és inevitable que l'aigua quedi embossada, es procedeix al tractament químic amb larvicida, que elimina les larves per impedir que creixin.