Olot construirà una plaça en un solar davant l'església del Tura

El nucli antic d'Olot tindrà una nova plaça, que es construirà al solar de Can Sau, situat davant la portalada romànica de l'església del Tura. El Consell de Barri del Nucli Antic d'Olot ha validat la proposta d'integració urbana d'aquest solar realitzada pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner per condicionar-lo com a plaça. El POUM preveia l'enderroc de l'edifici de Can Sau per eixamplar el carrer Proa.

De resultes dels treballs, i un cop ampliat el carrer, a la resta de la parcel·la ha quedat un solar presidit per una gran paret mitgera i els contraforts de reforç de l'edificació veïna. Perquè el solar esdevingui una plaça és necessari convertir la mitgera en façana. La intervenció parteix dels contraforts existents, completant-los i cobrint amb volta els espais entre ells, dibuixant d'aquesta manera una construcció formada per tres grans capelles. L'intradós d'aquests espais s'acaba amb un estampat pintat que contrasta amb l'exterior que deixa a la vista els rastres de les capes precedents, segons informen des del consistori olotí.

Seguint les premisses establertes pel mateix Consell de Barri, la placeta es pavimentarà i uns graons elevaran lleugerament l'espai cobert per funcionar com a graderia o escenari ocasional, així com per definir millor la cantonada del carrer Cendrada i apropar vegetació a l'espai, on s'hi ubicarà un arbre de gran port. De nit, també es preveu que les capelletes il·luminin la nova plaça.