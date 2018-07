Pobresa crònica de famílies i dones a Girona

La Creu Roja de Girona va atendre 61.976 persones el 2017, enfront de les 67.798 de l'any anterior (gairebé 6.000 menys), i va realitzar 183.729 intervencions, en aquest cas moltes més (121.753) que el 2016, quan van ser 112.564.

De tots els ciutadans atesos l'any passat, 19.828 es trobaven en una situació d'extrema vulnerabilitat i en 2.191 casos van rebre atenció urgent per cobrir necessitats bàsiques. De manera general, l'organització va destinar 1.469.478,30 euros a un ampli ventall de projectes contra la pobresa el 2017, un 10,72% més que el 2016.

La cronificació de la pobresa en famílies joves amb fills al seu càrrec, en què els progenitors tenen una mitjana d'edat de 40 anys, és una de les principals preocupacions de la Creu Roja a Girona. Igual que les dones perquè, tal com van advertir en la presentació de la memòria de 2017, elles són les més castigades per la manca de recursos. «La vulnerabilitat es presenta amb el denominador comú de la feminització entre els col·lectius en risc», van subratllar. Amb el propòsit de facilitar-los les coses i en paral·lel a altres programes que van arribar a 380 dones, l'organització humanitària ofereix un suport psicosocial per a mares i fills que l'any passat van rebre 17 gironines. El paquet d'accions adreçades a dones vulnerables inclou la teleassistència mòbil per a víctimes de violència masclista, amb 285 usuàries el 2017.

Davant aquestes realitats, l'organització va assenyalar que malgrat la tendència a la baixa de persones ateses el 2017 a Girona, la pobresa persisteix entre les dones i les famílies joves que no arriben a final de mes perquè, tal com va remarcar, «la crisi no ha pasat igual per a tothom».

En un altre ordre de temes, l'entitat va informar que s'ha vist obligada a augmentar les accions contra la pobresa energètica, una situació que va a l'alça i que, tal com va avançar, és un dels reptes que afronten el 2018. Entre altres mesures, la Creu Roja distribuirà lots d'eficiència energètica i recomanacions de bones pràctiques, en un projecte que finançarà amb recursos propis i en col·laboració amb la companyia Endesa.

La importància d'un treball digne

La inserció laboral dels participants en els seus programes és prioritària per a la Creu Roja perquè, tal com va afirmar el seu coordinador a Girona, Jordi Martori, «la millor política social és el treball digne». Per això, la presidenta de l'entitat, Roser Llevat, va destacar la taxa del 44% d'inserció laboral aconseguida pels seus usuaris (dos punts per sobre del 2016) i que puja fins al 59% pel que fa a la gent jove. En aquest àmbit, l'entitat va explicar que el 2017 va tancar 50 convenis de pràctiques laborals a empreses.

El fet d'haver comptat amb més voluntaris per a les sortides setmanals de la Unitat d'Emergència Social, específica per assistir persones sense llar, s'ha traduït en més intervencions als carrers gironins, on cada any atenen unes 150 dones i homes. L'últim exercici van ser 149 persones, a 138 de les quals es va assistir al carrer i 74 a les oficines, on es fa un seguiment de la seva situació. El 2017 es va tancar amb 393 intervencions per ajudar persones sense casa.

Entre les novetats de 2017, destaca un programa per impedir el maltractament a gent gran o en situació de dependència, pel que van passar 2.941 ciutadans. Martori va explicar que la iniciativa respon a què «cada cop hem vist més temes de maltractament», que l'entitat procura «evitar i tractar els perfils complicats en contacte amb els serveis socials».

Encara en relació amb aquest col·lectiu, cada any el servei de teleassistència de Creu Roja atén més de 1.300 gironins amb l'objectiu que puguin continuar vivint a casa seva. A això s'hi afegeixen altres intervencions en forma de campanyes telefòniques i visites domiciliàries pensades per evitar que les persones grans siguin víctimes d'estafes o maltractaments.

El 2017 també es va estrenar una línia de treball per potenciar les competències personals dels beneficiaris de la Creu Roja i ajudar-los a crear vincles amb el seu entorn. Es tracta d'un programa cofinançat per la Generalitat i l'òrgan de salut pública de la Diputació que es potenciarà enguany i que, l'anterior, va atendre 77 persones en deu grups diferents; on van rebre suport individual d'un psicòleg, amb qui van treballar problemes emocionals fruit de les situacions de crisi que viuen.

La cobertura de les necessitats alimentàries és una de les línies assistencial més consolidades de la Creu Roja a Girona on, juntament amb el Banc dels Aliments, gestiona la distribució de menjar provinent de la Unió Europea. En una prova pilot començada el 2017, ara s'han posat en marxa accions per millorar la situació dels beneficiaris a Arbúcies, la Jonquera, Girona i Palafrugell.

Més herències i llegats

El balanç anual també mostra la salut econòmica de l'entitat, que el 2017 va assolir xifres rècord d'ingressos (8,6 milions) i de despeses (7,9), amb una inversió de 383.083,22 euros. El secretari provincial de la Creu Roja a Girona, Josep Domènech, va destacar l'«autonomia» que els dona comptar amb gairebé la mateixa proporció de recursos propis (33,05%) que de subvencions (34,36%). D'aquest apartat, també va incidir que l'entitat cada vegada té més accés a herències i llegats, una via a través de la qual el 2017 van aconseguir 415.308.92 euros. Pel que fa a la implicació ciutadana, mentre que els socis no han parat de créixer els últims set anys (un 14,8%), el voluntariat ha tingut alts i baixos i des del 2014 registra una tendència a la baixa que l'ha situat a nivells del 2010.