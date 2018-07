Una vintena d'actes per la Festa Major de les Planes d'Hostoles

A les Planes d'Hostoles ja arrenca la Festa Major. Durant cinc dies el municipi oferirà prop d'una vintena d'activitats tan variades com la Baixada de Carretons, que es farà dissabte, com la Barbacoa Popular de diumenge, que es farà a la plaça Nova. Enguany també es farà el Concurs de Sorra, que el consistori obre a totes les edats. Es podrà gaudir de Cinema a la Fresca amb la pel·lícula Zootropolis, i el mag Magic Frank farà un espectacle de màgia. Pel que fa als concerts, els grups l'Hora del Joglar i Bala Hits actuaran a la Nit Jove de dissabte Altres grups com Caca de Vaca, MusiquemCor i el duet Giravolt completen la programació d'aquest 2018. A més, dimarts 24 es farà una Cantada d'havaneres amb el grup Port Bo a la plaça Nova, i dimecres la Cobla Bisbal Jove i la Cercavila de Gegants i Capgrossos animaran l'últim dia de festa.

Després de fer recollida de carbassons pels carrers del poble el dilluns, les Planes farà una fi de festa amb una carbassonada.