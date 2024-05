Banyoles estrena comportes basculants automatitzades per regular la sortida d'aigua de l'estany

L'Ajuntament de Banyoles ha posat en funcionament quatre comportes basculants automatitzades en els recs del municipi per tal de regular millor la sortida d'aigua de l'estany. Fins ara s'havia de fer amb comportes manuals i d'acord amb les previsions d'arribada d'aigua. Ara, les noves comportes permeten fer-ho de forma automàtica. Es tracta d'una inversió que arriba als 151.000 euros i que s'ha finançat amb fons Next Generation. La posada en funcionament de les comportes ha coincidit amb l'arribada d'aigua de les últimes pluges. De fet, avui dia l'estany es troba 7 cm per sobre de la cota zero, tot i que en els últims dies s'ha estat traient aigua per la previsió de més pluja.