L'Ajuntament de Mieres signa el primer contracte de masoveria urbana

L'Ajuntament de Mieres ha establert el primer contracte de masoveria urbana després de tres anys de promoció del sistema. La masoveria urbana consisteix en un compromís entre el propietari i el llogater, pel qual el darrer es compromet a fer reformes a l'immoble. La condició és que el llogater no pagarà un lloguer en diners fins que hagi cobert el que s'hagi gastat en la reforma.

Es tracta d'un sistema de lloguer impulsat pels ajuntaments amb la idea d'aconseguir la millora dels immobles però que costa molt de concretar per la desconfiança que genera.

La regidora de Medi Ambient, Neus Casals, ha explicat que en el cas de Mieres els llogaters són un matrimoni de mitjana edat que reformaran un edifici del nucli urbà que s'havia quedat buit per la defunció del propietari.

Han de refer la cuina, millorar el bany, posar una barana a l'escala, refer la terrassa i reparar la calefacció. Ha explicat que l'Ajuntament farà un seguiment tècnic de les obres perquè el compromís establert es compleixi.

La regidora ha explicat els orígens de la mobilització de l'habitatge que ha generat el primer contracte de masoveria urbana. El 2016 l'Ajuntament va fer un estudi d'habitatge. Varen detectar que al poble hi havia 75 habitatges de primera residència, 55 de segona i 44 habitatges buits.

El següent pas va ser comunicar als propietaris d'habitatges buits que els seus béns immobles constaven com a habitatges deshabitats i els van fer saber dels avantatges d'entrar en el programa de masoveria urbana.

En concret, els avantatges són una reducció del 90% de l'IBI en un mínim de 3 anys i un màxim de 5, la cèdula d'habitatge i el certificat energètic i per al masover una bonificació del 95% del permís d'obres.

Sobres les obres ha apuntat: «Si el tècnic ha comptat que les obres valen 10 però tu ets prou hàbil perquè et costin 6, tot això que has guanyat». El tècnic del municipi vigilarà que les obres es facin en el temps determinat i que tinguin la qualitat pactada.

A part del cas de masoveria urbana, des de l'inici de l'estudi per a la mobilització de l'habitatge, l'Ajuntament de Mieres ha aconseguit recuperar 19 habitatges per a primera residència: 4 de venuts i 15 de lloguer.

Neus Casals ha recordat que el motiu del programa de mobilització va ser el fet que tot hi haver habitatges buits al poble, no n'hi havia de disponibles per al lloguer o per a la venda per a les persones que es volien establir al poble.