L'onada de calor comença a remetre

L'onada de calor té les hores comptades. Després de més d'una setmana amb temperatures molt elevades, que van tenir el seu punt àlgid aquest passat cap de setmana, els registres han baixat considerablement. El dilluns, les temperatures mínimes van caure fins a deu graus en diversos punts de la província i avui els registres s'han mantingut estables, amb lleugeres pujades en alguns municipis.



Aquesta setmana de calor intensa ha deixat diversos registres rècord, especialment a l'Empordà. A Roses, per exemple, la nit de dissabte a diumenge es va assolir la temperatura mínima més elevada de la setmana, amb 32,1 graus. Un altre municipi que ha destacat pels seus registres ha estat Portbou. En aquest municipi baix-empordanès les mínimes s'han mantingut molt altes durant tota la setmana i han anat oscil·lant entre els 27 i 30 graus.



Tot i aquesta baixada de temperatures, Protecció Civil manté activada l'alerta per l'onada de calor per temperatures màximes que encara poden enfilar-se per sobre dels 35 graus al nord-est de Catalunya. Tot i això, les màximes es mantindran un pèl per sota dels registres que van assolir la setmana passada.





Conseqüències de la calor intensa

Alerta per pluges al Pirineu i al Prepirineu

Alerta per pluges al Pirineu i al Prepirineu

Matí amb més sol, mentre que novament a partir de migdia descarregaran ruixats i xàfecs a l'interior del país.

Al llarg d'aquesta setmana hi ha hagut fins acom a conseqüència de les elevades temperatures. Aquest cap de setmana van morir dues persones a Tarragona que es van sumar a les altres tres morts registrades a Barcelona i Múrcia.Protecció Civil ha informat que, des de l'activació del Pla PRIORCAT, el 061 de CatSalut Respon ha atès fins a. El nombre de trucades ha crescut exponencialment aquest cap de setmana, període en el qual les temperatures han estat més altes. Fins al dissabte 4 d'agost, el número de trucades rebudes era 100 i en les següents 24 hores ja s'havia arribat a les 217. En els dos dies posteriors han rebut 172 més, fins a arribar a les 389 que han atès fins avui.Amb les temperatures disminuint a poc a poc, Protecció Civil va activar ahir la prealerta de l 'INUNCAT per previsió de pluges intenses i tempestes a la muntanya. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que avui a la tarda continuïn les precipitacions que el diumenge i el dilluns ja van deixar xàfecs a Ripoll, Besalú o Tortellà.