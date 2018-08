Sala de concerts i 40 pisos socials a l'antiga fàbrica del Pla de Ripoll

Les negociacions entre l'Ajuntament de Ripoll i els propietaris de la Preparación Textil s'han replantejat de nou, després que els titulars hagin renunciat altra vegada a la inversió que hi havia prevista. En la darrera reformulació de l'espai que ocupava aquesta empresa tèxtil, l'equip de govern de Ripoll ha sumat al projecte de Parc Firal que ja fa anys que es coneix el condicionament d'un edifici a l'interior del qual s'habilitarien una sala per actes, festes i concerts, una part per a locals comercials i quaranta pisos de protecció oficial, que es destinaran a persones necessitades o al jovent. A banda també es disposarà d'una parcel·la de 1.500 metres quadrats de terreny per desenvolupar que segons el regidor de serveis econòmics Josep Maria Creixans «serà una aposta molt important».

El nou conveni signat entre Ajuntament i propietat suposarà un augment de la valoració econòmica que passarà dels 1.750.000 euros amb què s'havia xifrat el pont que inicialment calia construir per unir la zona amb el barri de l'Estació, als 2.248.000 del nou plantejament.

Malgrat aquest increment, l'oposició va negar el seu vot a l'operació en el ple de la setmana passada, i el projecte es va acabar aprovant amb el vot a favor dels regidors del PDeCAT. El republicà Roger Bosch va lamentar que tot plegat hagi acabat «en res», mentre que Santi Llagostera, de la CUP, va reconèixer que l'actual projecte s'apropa més a la seva idea; amb tot, els dos partits van votar-hi en contra. La socialista Anna-Belén Avilés va abstenir-se, tot reconeixent les dificultats en una negociació en què «la propietat no es vol gastar diners» i advertint que l'operació suposarà una important inversió municipal.