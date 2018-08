Banyoles destina 45.000 euros a subvencions per a acció social i cooperació

L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat destinar aproximadament 45.000 euros repartits en diferents subvencions per a projectes de participació ciutadana, promoció econòmica, cooperació i acció social.

Segons va informar el Consistori mitjançant un comunicat, se subvencionen projectes com ara iniciatives de suport a malalts de càncer, projectes de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual, d'integració de nouvinguts, per promoure la construcció de biblioteques a Gàmbia o el Senegal o per portar aigua potable al Togo.

En referència a les subvencions dels àmbits d'acció social i cooperació, l'Ajuntament n'ha concedit per al foment d'accions comunitàries, d'integració i cohesió social o per la cooperació i la solidaritat amb països en vies de desenvolupament, entre d'altres.