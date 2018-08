Compensacions que poden arribar fins als 600 euros

L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa) del Ministeri de Foment recorda als passatgers afectats per la vaga que «tenen dret a assistència, al reemborsament [del preu del bitllet] o a un transport alternatiu». Diu Aesa que els inspectors vetllaran perquè Ryanair compleixi la normativa europea i que «els incompliments podrien ser objecte d'obertura d'un expedient sancionador». Més: el Govern precisa que una vaga no té consideració de «circumstància extraordinària», de manera que les compensacions als passatgers són preceptives i, en funció de la distància del trajecte, oscil·len dels 250 i als 600 euros. En cas que es produeixi un retard superior a 5 hores, els passatgers poden recuperar l'import del bitllet; si ho fan, però, no poden percebre noves compensacions. Si l'empresa avisa de la cancel·lació amb dues setmanes de temps, la indemnització no pertoca.