Quatre dies de terror i suspens que van sacsejar Catalunya

Cop gihadista. El 17 d'agost de 2017, Barcelona va patir el pitjor atemptat terrorista en nombre de morts des del que va perpetrar ETA el juny de 1987. Trenta anys més tard, un grup de gihadistes residents a Ripoll van atropellar 14 ciutadans, van matar-ne dos més a ganivetades i van deixar més de 100 ferits.

ren molts els que es preguntaven per què el terrorisme gihadista no atemptava a Espanya des de l'11-M. París, Londres, Brussel·les i altres grans ciutats havien patit la nova onada d'atacs per part de l'islamisme radical. Fins al 17 d'agost. Aquella tarda, Barcelona es va afegir a la llista negra d'objectius occidentals de grups com Estat Islàmic. Aquesta és la cronologia dels quatre dies que van anar des de l'atemptat fins a la captura de l'últim terrorista.



Gas butà

16-17 d'agost

«Almenys un mort i set ferits en una violenta explosió en un habitatge d'Alcanar Platja». Així titulava l'agència ACN la notícia d'un succés que va tenir lloc el 16 d'agost de 2017 a les 23.17 hores. Les primeres informacions apuntaven a una explosió de gas butà que va destrossar completament l'immoble i les persones que hi havia al seu interior. L'endemà, els mitjans van ampliar la informació amb les declaracions de l'alcalde d'Alcanar, Jordi Bort, que assegurava que hi havia «dos ocupants que no serien els propietaris i no estan indentificats». I no ho estarien fins molt temps després, ja que l'explosió va ser tan potent que es va veure (i notar) des de l'antiga N-340 fins als xalets propers, que van deixar diversos veïns ferits i atordits.



Massacre

17 d'agost

Mentre els Mossos d'Esquadra, els Bombers i els efectius del SEM investigaven el que sens dubte era el succés de l'any a Alcanar, una frugoneta Fiat Talento de color blanc que circulava pel carrer Pelai de Barcelona va entrar bruscament a la capçalera de la Rambla de Canaletes per l'àrea de vianants i va començar a envestir en direcció sud tot el que es trobava per davant. Eren les 16.50 hores. El vehicle va baixar a gran velocitat en direcció al Mediterrani atropellant totes les persones que es creuaven al seu pas. El pànic i la confusió dels testimonis directes es va encomanar a tota la ciutat i ràpidament va saltar a les xarxes socials. En pocs minuts, tot el món sabia que Barcelona havia patit un atempat terrorista.



Fugida

17 d'agost

Entre la sobredosi d'informacions i rumors, els mitjans de comunicació i els efectius de seguretat van intentar establir un canal d'informació «oficial» que va anar explicant el que va passar a continuació: el suposat autor material havia abandonat el vehicle i estava lliure per algun punt de Barcelona i la policia havia activat un pla per capturar-lo. Mentrestant, a Alcanar hi havia una segona explosió, però l'atenció mediàtica estava òbivament focalitzada en Barcelona. Els Mossos confirmaven que l'atropellament havia estat fruit d'un atemptat terrorista i que hi havia almenys 14 víctimes. A les 19.30 hores, un turisme blanc se saltava un dels controls a Sant Just Desvern envestint dos policies que van intentar abatre el conductor. Aquest va aconseguir fugir, però va deixar al cotxe un cadàver que després es comprovaria que era el de Pau Pérez, propietari del turisme.



Ripoll

17 d'agost

Al vespre, Estat Islàmic reivindicava l'autoria de l'atemptat. Gairebé al mateix temps, l'epicentre es traslladava a Ripoll. Driss Oukabir (germà d'un dels gihadistes de la cèl·lula) era detingut en comprovar-se que la furgoneta de la Rambla va ser llogada amb la seva documentació. Ell va al·legar que li havien robat. Posteriorment, la conselleria d'Interior donava una informació sorprenent: l'atempat de la Rambla estava estretament relacionat amb les explosions d'Alcanar, que van deixar dos morts (un d'ells l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty, cervell intel·lectual de la cèl·lula gihadista que va perpetrar els atacs). L'objectiu inicial dels terroristes era utilitzar un gran nombre de bombones de butà per fer-les esclatar en algun punt concorregut de Barcelona.



Cambrils

18 d'agost

Una mica més tard de la una de la matinada del dia 18, un Audi A3 es va saltar un control policial a l'entrada de Cambrils. El vehicle anava ocupat per cinc gihadistes (alguns d'ells menors d'edat) que tenien per objectiu atropellar el màxim de persones que es trobessin al passeig Marítim de la localitat, però els Mossos van interceptar el vehicle a trets, abans d'entrar al passeig. Els terroristes, que portaven falsos cinturons d'explosius, van sortir del vehicle i van intentar apunyalar els vianants de la zona fins que un agent dels Mossos va abatre'n quatre abans que poguessin perpetrar una nova massacre. El cinquè terrorista va recórrer uns metres més, i va apunyalar una dona (que moriria després) abans de ser ell mateix abatut per un altre agent.



Condol

19-20 d'agost

Després dels dos atemptats, l'epicentre de les actuacions policials va tornar a Ripoll, on la policia va practicar diverses detencions. En aquesta ciutat i arreu de Catalunya les mostres de condol i els minuts de silenci per les víctimes es repetien mentre els Mossos informaven de la identitat dels atacants. Tots ells estaven morts o detinguts excepte l'autor material dels atacs de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, nascut al Marroc i resident a Ripoll, de 22 anys.



Caiguda

21 d'agost

En ell es van centrar tots els esforços per capturar-lo durant el cap de setmana. Actualment se sap per diverses càmeres de seguretat que Abouyaaqoub va estar vagant per diverses gasolineres i àrees de servei properes a Barcelona i el Penedès. També va entrar en una masia, va intentar robar un camió i probablement hauria intentat agredir una dona per sostreure-li el vehicle. Finalment, el dilluns 21 d'agost, poc després de les tres de la tarda, un veí va alertar els Mossos que li havia semblat veure Abouyaaqoub en unes vinyes properes a Subirats, al Penedès. Després d'un enfrontament, la policia va disparar-lo fins a la mort, i va eliminar l'últim dels terroristes quatre dies després dels atacs.