Ripoll: les víctimes del 17-A, en el record

Avui, fa un any dels atemptats terroristes que un grup de gihadistes va perpetrar a la Rambla de Barcelona. També van atacar Cambrils, l'endemà. Van matar quinze persones, que romanen a la memòria col·lectiva gràcies a homenatges com el que es va fer, ahir, a Ripoll, i que va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que es va posar « al costat de les víctimes i dels seus familiars, de tots els que van patir uns atemptats que no s'haurien hagut de produir mai». La commemoració d'ahir a la capitall ripollesa duia per lema «Ripoll per la convivència»; també hi era l'alcalde, Jordi Munell, i la consellera d'Hisenda i portaveu del Govern, Elsa Artadi, i la titular d'Agricultura i exalcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, entre d'altres.



Dies per recordar

A l'altre extrem de Catalunya, a Alcanar, municipi on els terroristes emmagatzemaven grans quantitats d'explosius en una casa que va acabar saltant pels aires, el vicepresident Pere Aragonès, l'alcalde, Alfons Montserrat, i diversos consellers, entre els quals es comptava el d'Interior, Miquel Buch. Avui hi haurà més homenatges, amb el que es farà a la Rambla de Barcelona –ofrena floral al mosaic de Miró inclosa–, l'emblemàtica ronda que el 17 d'agost de l'any passat es va convertir en l'escenari d'una massacre esfereïdora. Al Cap i Casal Torra coincidirà amb el rei Felip VI i la reina Letizia, i amb el president espanyol, Pedro Sánchez. L'alcaldessa, Ada Colau, exercirà d'amfitriona.



Les víctimes, al centre

Després de la polèmica política que va provocar la confirmació que la Casa Reial seria a Barcelona, els discursos dels representants de les diverses institucions se centren, com el de Torra, en les víctimes. «El més important» és que elles i els seus familiars siguin els protagonistes, va declarar el president, que va recordar, però, que els diversos actes commemoratius també són un homenatge a «tots els servidors públics». A banda d'assistir a l'acte de Barcelona, el president català té previst acudir a la presó de Lledoners, on hi ha reclosos diversos exconsellers que el dia dels atemptats van prestar ajuda en diversos àmbits. La jornada d'avui, diu, ha d'estar impregnada de «l'esperit de Ripoll», en referència a la defensa de «la convivència» i a l'aposta per la «solidaritat» que ha fet el municipi, que dotze mesos després es proposa tancar les ferides obertes pels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'alcalde Munell, de la seva banda, va reinvidicar el dret a saber tot el que va passar, reinvidicació que Quim Torra va secundar.



Crítiques de familiars

A Ripoll hi vivia l'imam Abdelbaki es-Satty, considerat pels investigadors com el promotor dels atemptats, i tres terroristes que van formar part de la cèl·lula criminal –Younes Abouyaaqoub, Youssef Aalla i Mohamed Hichamy. I allà, Torra, responia les crítiques de familiars de víctimes que es queixen que les administracions les han abandonat: «sempre» han tingut la Generalitat «al costat», els va dir, per recordar a continuació que respecta «qualsevol opinió». També la dels Comitès de Defensa de la República (CDR), que demà han convocat a Barcelona una concentració alternativa als actes oficials. El president veu en els CDRs uns «amics i companys» que tenen tot el dret de manifestar-se en «un país lliure». I els desitja «sort» en la concentració.



Tallers de convivència

El president català va posar Ripoll com a exemple de l'«esperit de sacrifici i de solidaritat de la societat catalana», un poble, al seu criteri, que «s'involucra i es mulla». Al llarg del dia, el municipi va acollir diversos tallers pensats per fomentar la convivència i organitzats per les entitats socials. L'homenatge d'ahir era el primer d'una sèrie de commemoracions que situaran els atemptats del 17 i 18 d'agost de 2017 de nou en la memòria col·lectiva.