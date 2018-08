Sant Joan posa en servei les parades d'autobús de la travessera de l'N-260

Sant Joan de les Abadesses ja disposa de les parades de bus de la travessera de l'N-260 pel nucli urbà. Les parades estan situades al costat de la Fundació Emma i del mural de Clownia. El motiu de la situació és evitar que els autobusos aturats siguin un obstacle per als conductors que travessen la localitat». Ara, l'autobús pot fer una parada ràpida i no perd temps per incorporar-se altra vegada al trajecte.

Les parades han costat uns 200.000 euros que han estat finançats pel Departament de Territori i Sostenibilitat i la Direcció General de Mobilitat.

Les parades de bus han estat motiu de molts debats al ple de Sant Joan de les Abadesses. Primer quan el grup municipal d'ERC va denunciar la perillositat de la situació anterior i després per la decisió d'ubicar-les al lloc on són. ERC i PDeCAT demanaven una sola parada ubicada a can Crehuet.

Per la seva part, l'equip de govern de MES defensava el sistema actual. És a dir, dues parades oposades, una en una banda i una en l'altra. L'equip de govern defensava el sistema de parades oposades perquè, segons el seu criteri, garanteix que el servei d'autobusos sigui de qualitat i competitiu amb els vehicles privats.

Quan les obres ja estaven en una fase avançada, ERC va observar que la marquesina de davant de la residència Abadessa Emma tapava una finestra i va demanar una solució.

L'equip de govern ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat que faci la parada més transparent per així millorar la visibilitat dels avis de la residència Abadessa Emma.