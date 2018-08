Els productors de Poma de Girona preveuen una collita un 2% inferior que l'any passat

Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona preveuen una collita de 77.500 tones, entre un 1 i un 2% menys que l'any anterior. La temporada ha estat marcada per l'absència de condicions climàtiques adverses i per un increment de varietats noves, com la Fuji o la Gala, i un descens de la Golden o la Granny Smith, més habituals. Segons el president de l'IGP, Llorenç Frigola, això és perquè cada vegada més els productors opten per varietats més consumides i que s'adapten millor al terreny. El director general de la Fundació Mas Badia, Joan Bonany, va detallar així mateix que el sector impulsa cada vegada més mesures sostenibles, com un sistema de reg per sensors que permet estalviar entre un 25 i un 30% d'aigua.

Els productors de la IGP auguren una bona producció, tot i que amb un lleuger descens en relació a la collita de l'any passat. Segons va explicar el seu president, Llorenç Frigola, encara que han cultivat menys superfície, la producció és molt similar a la de l'any passat. «Aquest és un missatge molt positiu que podem donar als nostres clients, que la Poma de Girona és molt confiable perquè no tenim condicions climàtiques molt adverses», va exposar. De fet, aquest any no hi ha hagut ni pedregades ni gelades que hagin malmès, de forma greu, les collites. En el cas de la IGP (amb tres empreses associades, Giropoma Costa Brava, Girona Fruits i Fructícola Empordà), preveuen collir i posar al mercat un total de 77.500 tones.



Noves varietats

Pel que fa a les varietats, augmenta la producció de noves varietats com la Fuji o la Gala mentre que hi ha un descens de les varietats «estàndards», com la Golden o les vermelles Red Delicious o Granny Smith. Això és, segons Frigola, perquè el sector impulsa aquelles varietats que s'adapten millor a les condicions climàtiques del territori per poder reduir, per exemple, el consum d'aigua, i també a les preferències dels consumidors. «Hi ha una tendència al mercat a consumir pomes més dolces», va indicar.

«Ens estem renovant, el sector fa grans esforços inversors per produir les varietats més modernes i, també, per ser més sostenibles, més transparents i que els nostres productes facin menys quilòmetres», va explicar. L' objectiu dels productors és fidelitzar i conscienciar el client local. «És molt important poder explicar al comprador que amb preferència ha de triar el producte d'aquí, que triï el producte produït localment i no l'haguem de comprar fora», va exposar Frigola.



Noves tècniques

El director general de la Fundació Mas Badia, Joan Bonany, va detallar que, en el sector de la poma, estan implantant mesures de modernització i sostenibilitat sobretot centrades en tres eixos. El primer és la renovació varietal per adaptar el cultiu al canvi climàtic. «Cada any les temperatures són més altes i ara els productors estan plantant una varietat de Gala que desenvolupa el color vermell més fàcilment», va dir. La segona mesura preveu un estalvi hídric amb un sistema de sensors que mesura l'aigua en sòl i, d'aquesta manera, els productors poden adequar millor la quantitat d'aigua amb la que reguen. Segons Bonany, així estalvien entre un 25 i un 30% d'aigua. Aquests estan col·locats en més de 130 punts de control de les zones de producció i permeten conèixer el volum d'aigua que s'està utilitzant.

La tercera mesura està relacionada amb el combat de les plagues amb mesures més respectuoses amb el medi ambient. Així, el 100% de la superfície de Poma de Girona utilitza un mètode de confusió sexual per lluitar contra el carpocapsa, que evita que es reprodueixi, i sistemes de captura massiva per a la mosca.