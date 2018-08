Jordi de Juan denuncia per incitació a l'odi qui va gravar-lo traient llaços

L'advocat i exdiputat del PP a Girona Jordi De Juan va presentar ahir a la Fiscalia provincial de Girona una denúncia per delicte d'incitació a l'odi a qui va gravar-lo traient llaços grocs a l'Escala, i també a qui va difondre el vídeo per les xarxes socials. Segons s'exposa a la denúncia, a la qual ha tingut accés Diari de Girona, el cuiner del restaurant La Riba de l'Escala va gravar De Juan sense el seu consentiment i amb un «clar dol tendencial de penjar a les xarxes socials aquest document gràfic-sonor per sotmetre el denunciant a l'escarni, oprobi i a la violència verbal desenfrenada pròpia de les xarxes socials». És per aquest motiu que De Juan, desvinculat de la vida política des del 2004, denuncia qui va gravar-lo i també l'usuària que va penjar i difondre el vídeo al grup de Facebook Cabronaza de L'Escala.

«Ens trobem davant d'una publicació que respon a un clar dol de denigració pública i d'estigmatització social», s'exposa a la denúncia, afegint que la publicació a les xarxes socials «busca, deliberadament i conscientment, i de forma pública i viral, fomentar l'odi per raons ideològiques».

De Juan també els denuncia per delicte de gravació, sessió i difusió il·legal d'un vídeo amb finalitat delictiva i per assetjament a la integritat moral.

La den¡úncia explica que De Juan va retirar «alguns» llaços grocs de la barana de La Riba de l'Escala el passat 13 d'agost «d'una forma cívica, pacífica i democràtica», justificant que aquest comportament no es basa «en una falta de respecte a l'opció política o ideològica associada a aquest símbol, sinó en la creença que s'ha de garantir la neutralitat ideològica dels espais públics que pertanyen al conjunt de la ciutadania». També s'exposa que la retirada dels llaços es va fer en plena llum del dia mentre anava a passejar el seu gos, i no amb nocturnitat o tapant-se la cara com ha succeït en altres situacions.

La denúncia va presentar-se ahir a la Fiscalia provincial de Girona acompanyada de diferents documents, un d'ells són els comentaris menyspreadors cap a la figura de De Juan que diferents usuaris van publicar a les xarxes socials, com a reacció de la publicació del vídeo. «Dos trets al clatell i el gos d'aperitiu amb unes canyes», «vergonya que siguis fill del poble», «puto imbècil», «Fdp fastigós haurien de rebentar-te a coces, cabró» són alguns dels comentaris.