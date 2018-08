Cues quilomètriques en l'operació retorn de vacances

El trànsit a la zona de la frontera va tornar a viure aquest dissabte un nou episodi de cues. El cap de setmana es va encetar amb intensitat a la carretera i es preveu que avui es tornin a registrar intenses cues a la Jonquera. Hi va haver retencions durant tot el dia però va ser al migdia quan van arribar al pic. A l'AP-7 es van registrar fins a 12 quilòmetres de vehicles aturats i uns 3 quilòmetres de circulació lenta a l'N-II a la Jonquera en sentit França, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

El trànsit intens també va afectar Figueres, on es van originar 3 quilòmetres de retencions a l'N-II, també en sentit nord. A les cinc de la tarda, la cua de l'AP-7 s'havia reduït de 12 a 8 quilòmetres, però tot i això molts vehicles continuaven aturats. A més, durant el matí també es van registrar cues a les dues sortides de l'autopista a Figueres i fins a 3 quilòmetres de retenció al cinturó de ronda.

Els problemes ja van començar divendres, a les portes del cap de setmana. Aleshores es van arribar a registrar 14 quilòmetres de retencions en total, també a la frontera de la Jonquera (7 quilòmetres a l'AP-7 i 7 quilòmetres més a l'N-II) i ahir un nou episodi de cues va tornar a dificultar la circulació a la Jonquera.

Altres col·lapses



Tot i això, durant l'estiu ja s'han registrat altres col·lapses importants a la frontera. El cap de setmana passat hi va haver cues quilomètriques a la Jonquera, on van quedar totes les carreteres col·lapsades, fins i tot els accessos al municipi i les vies secundàries.

Les repetides cues dificulten el trànsit del visitant i les persones de pas, però afecten encara més el dia a dia dels veïns de la Jonquera i dels pobles veïns, que han de fer malabars per intentar esquivar les cues. Els problemes de trànsit són habituals cada estiu a la Jonquera, on acostuma a haver-hi retencions pel gran nombre de vehicles que vol creuar la frontera cap a França.

Per altra banda, la C-66 també va patir ahir al matí retencions entre Bordils i Girona. La baixada de temperatures i la fi del mes d'agost –i amb ell, les vacances– comporten l'inici de l'operació tornada a l'altre costat de la frontera, on l'inici de l'any escolar està previst per al dilluns 3 de setembre.