La Fira de Vins i Caves potencia la cultura

La 38a Fira de Vins i Caves de Catalunya, el certamen vinícola més antic del país i un dels més esperats dels estius a la Costa Brava, es tornarà a celebrar en aquesta edició a Palafrugell, on va començar el 1981, i potenciarà gastronomia i cultura. Se celebrarà del 31 d'agost al 2 de setembre a la plaça de Can Mario i englobarà quatre conceptes molt vinculats al municipi palafrugellenc: vi, suro, gastronomia i cultura.

El Museu del Suro, la Fundació Vila Casas i la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs tindran un gran protagonisme, i durant la celebració de la Fira aquestes entitats oferiran jornades de portes obertes i, a més, tres concerts del Festival Street Jazz Costa Brava posaran música a la Fira.

Una altra novetat és la presència de La Cuina de l'Empordanet, que oferirà degustacions de microcuina elaborades amb productes del territori i els assistents podran gaudir de la millor cuina d'autor i, de passada, es donarà a conèixer la gastronomia empordanesa. Els tastos i degustacions es faran des de les 8 fins a la mitjanit i està previst servir més de 15.000 degustacions.

Com cada any, els visitants podran provar vins i caves de diferents denominacions d'origen catalanes, amb especial protagonisme per a la DO Empordà.