Continua el risc de tempestes a les comarques de Girona

Aquest matí s'espera una nova tongada de tempestes a les comarques de Girona.



La comarca de la Selva és on les precipitacions estan essent més intenses. I de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté en alerta per perill alt en aquesta zona i al Gironès i Baix Empordà, el perill és moderat. Aquest avís per intensitat de pluja indica que es poden superar els 20 litres en mitja hora.



Aquesta dada de fet ja s'ha donat amb escreix a Viladrau, on han caigut, segons el Meteocat, 34,1 litres en només mitja hora.





Precipitacions més intenses registrades en 30 minuts (dades provisionals fins a les 08. 00 h):

El Prat de Llobregat: 32,9 mm. Port de Barcelona 20,6 mm, Gurb 34,7 mm, Viladrau 34,1 mm. #meteocat — Meteocat (@meteocat) 31 d´agost de 2018

També hi ha risc de creixement sobtat de les rieres de Tenes, d'Arbúcies, Gavarresa i les rieres del Ter (Major, Sorreigs i Ges).

Allunyeu-vos de rieres i zones inundables, pot produir-se un augment sobtat del cabal del riu. #ProteccioCivil (foto arxiu) pic.twitter.com/1N6Rg2A1jf — Protecció civil (@emergenciescat) 31 d´agost de 2018

Davant d'aquesta situació, des de Protecció Civil, s'alerta que les rieres poden pujar de nivell per l'increment dels cabals. Entre elles, la d'Arbúcies.La previsió és que aquestes pluges més intenses es donin fins al migdia. Mentre que durant la tarda, a tota la demarcació pot ploure però ja seran precipitacions més febles.