Girona tanca l'estiu amb 4.700 donacions de sang, un 8% més que el passat

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya tanca la campanya d'estiu havent aconseguit més de 4.700 donacions de sang a Girona, un 8,12% més que un any enrere, que ja va ser un any excepcional marcat per la resposta ciutadana als atemptats de Barcelona i Cambrils. En total, els mesos de juliol i agost de l'any passat es van comptabilitzar 4.358 donacions de sang, mentre que aquest any s'ha arribat a les 4.712.

Malgrat que l'estiu és una època en que el canvi d'hàbits de la ciutadania i les vacances fan recular les donacions prop d'un 30%, l'onada de solidaritat posterior als atacs terroristes va fer que les donacions es multipliquessin.

Només en la setmana següent als atemptats es van fer 8.500 donacions a tot Catalunya.En la setmana posterior al 17 d'agost, a les comarques gironines es van assolir 615 donacions -179 a la seu fixa del Banc de Sang a l'hospital Josep Trueta de Girona i 436 més a les campanyes mòbils a la demarcació-, ja que van ser molts els ciutadans que van voler ajudar les víctimes acostant-se als centres de donació per assegurar que no faltessin reserves de sang per atendre-les.

L'increment s'ha registrat al mes de juliol, amb un 21% més de donacions en un any. En xifres absolutes, són 445 aportacions més respecte el juiol de l'any passat, ja que van ser 2.115 el 2017 i 2.560 el 2018.

Per contra, a l'agost s'han apropat menys donants al banc que l'any passat, passant de les 2.243 de llavors a les 2.152 d'enguany, és a dir, un 4% menys.

Amb les 4.700 bosses de sang d'aquest estiu el Banc de Sang ha superat les 4.500 donacions que demanava a les comarques gironines per fer front a la campanya estival i garantir l'estoc de sang, perquè malgrat que les donacions baixin, l'activitat als hospitals es manté.

Amb el lema «Omple la bossa de vida», el Banc de Sang va engegar la campanya al juliol amb el repte de sumar les 35.000 donacions de sang que li feien falta per garantir les reserves i poder atendre les necesssitats dels hospitals catalans fins a finals del mes d'agost.

Segons les dades facilitades pel Banc de Sang i Teixits, a l'espera de tancar oficialment la campanya estival aquest diumenge, se n'han aconseguit 36.817, un 9% menys que al 2017.



Final d'estiu a Montserrat

La campanya d'estiu es tancarà amb una col·lecta especial a la muntanya de Montserrat. Per primer cop, l'Abadia de Montserrat comptarà amb un espai per als donants, a la Sala de la Façana, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda.

Els donants disposaran d'accès gratuït amb el cremallera i al pàrquing del Monestir de Montserrat.

A més, es reconeixerà cada persona que faci una donació de sang amb una entrada al Museu de Montserrat i a l'Espai Audiovisual Montserrat portes endins i podran fer una visita guiada a la Sagristia, prèvia reserva (places limitades).

La campanya també s'ha viscut a les xarxes socials amb l'etiqueta #omplelabossa, que els donants han fet servir per compartir imatges de la seva donació, del comptador virtual que hi havia al web del banc o de la bossa de roba que tots els donants de l'estiu han rebut per omplir-la d'experiències.



Sang per a vuit dies

Actualment hi ha reserves de sang per als propers vuit dies, quan el nivell òptim és de deu a dotze dies. A més, alguns grups sanguinis com l'A- o el O- disposen de reserves per a dos i tres dies, respectivament.

Cada dia es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang a Catalunya per garantir que tothom tingui sang quan en necessita. Les donacions de sang es divideixen en tres components sanguinis -el plasma, els glòbuls vermells i les plaquetes-, cadascun dels quals es fa servir per atendre necessitats diferents.

Cal que les donacions es mantinguin de forma estable al llarg de l'any, per poder fer front a situacions inesperades i, sobretot, perquè la sang caduca.

Les plaquetes, el component sanguini que necessiten, entre d'altres, els malalts de càncer, són el component sanguini que té una vida més curta, ja que només duren cinc dies.

Pot donar sang qualsevol persona d'entre 18 i 70 anys, que pesi més de 50 quilos i es trobi en bon estat de salut. Les dones poden donar sang un màxim de tres vegades l'any i els homes, quatre.

Entre donació i donació ha de passar un mínim de dos mesos.