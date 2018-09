Engeguen una recollida de firmes de suport als socorristes per canviar la llei de platges

Els socorristes de la Costa Brava estan en peu de guerra i les últimes setmanes han protagonitzat mobilitzacions per aconseguir un canvi de la llei de platges, que data de 1972 i ha quedat, segons la seva opinió, totalment desactualitzada i que provoca greus greuges per als qui excerceixen la professió.

Per tal d'aconseguir canvis, a banda de posar-se en contacte amb diversos partits polítics del Parlament de Catalunya, la plataforma SOS Socorristes -que agrupa el col·lectiu a Catalunya- ha engegat una campanya a la plataforma Change.org que té com a objectiu arribar a recollir signatures per impulsar el canvi de llei. A través de la figura de la iniciativa legislativa popular que requereix 50.000 signatures, ja en tenen més de 2.600.

La petició va dirigada al Departament d'Interior, que lidera Miquel Buch, i recorden els motius que els han portat a modificar i aconseguir una nova llei.

Reclamen mesures de seguretat i regular els seus sous per tal de dignificar la professió. I és que actualment asseguren que no disposen d'un conveni col·lectiu sectorial i a més, denuncien que cada ajuntament mitjançant el departament que considera decideix com ha de ser el seu dispositiu de seguretat a les platges. I afegeixen que el sou mitjà d'un socorrista de platges és de 900 ? al mes per quaranta hores setmanals.

La plataforma SOS Socorristes, es va reunir la setmana passada amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Catalunya En Comú Podem (CatECP) i el Partit Socialista de Catalunya (PSC) arran de la concentració que van fer el 31 d'agost a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar la dignificació del sector.

Unes converses amb els partits presents al Parlament que asseguren que va donar els seus fruits i es van comprometre a treballar per canviar la regulació actual.