Un centre amb dos edificis separats per dos quilòmetres

L'institut Ermessenda de Girona és un dels tres centres de la demarcació que compta amb dues seus. Aquest és el segon curs que l'institut està repartit entre un espai de l'edifici Bisbe Cartañà que hi ha a Montilivi i uns barracons situats a Can Prunella, al barri de Palau, amb una distància de dos quilòmetres entre les dues seus. La directora de l'institut, Maite Cases, afirma que comparteixen «projecte educatiu» però que, a la pràctica, «funcionem com si fóssim dos centres petits». L'equip directiu està repartit entre les dues seus de l'institut i, d'aquesta manera, aconsegueixen una bona coordinació. A més, els equips docents realitzen «reunions setmanals o mensuals» per valorar com s'està portant a terme el projecte en comú. El curs passat va arrencar l'activitat escolar en els mòduls de Can Prunella amb tres línies de primer d'ESO. Aquest any s'ha ampliat el nombre de barracons per encabir-hi alumnes de primer i segon. En paral·lel, la seu del Cartañà compta amb dos grups per cada curs des de primer fins a quart d'ESO.

Si ara es fusionessin les dues seus passaria a ser un institut amb cinc línies de primer d'ESO, i això comportaria que es pogués fer un seguiment menys individualitzat a l'alumnat, segons la directora. Per això creu que si el trasllat és més tard, «sabem que l'institut serà més petit» perquè ja no hi haurà «les puntes» de població que té la ciutat de Girona en les edats de secundària i no necessitaran crear tantes línies per grup.

Pel que fa a la instal·lació dels barracons, el professorat no ho veu com un problema. La cap d'estudis a la seu de Can Prunell, que és la màxima figura de l'equip directiu en la zona dels mòduls prefabricats, considera que les aules estan en bones condicions i que el fet d'estar en barracons els ha comportat estrenar tot el material, ja que calia equipar les instal·lacions partint de zero.

A més, l'obertura de la segona seu ha permès esponjar l'edifici del Cartañà. De fet, els professors asseguren que el pati amb què compta Can Prunell és «impensable» tenir-lo en qualsevol altre centre de nova construcció a la ciutat. Aquest és un dels trets diferencials entre les dues ubicacions de l'Ermessenda, ja que en les instal·lacions del Cartañà l'Ajuntament de Girona va haver de convertir un tram del carrer del Doctor Antic Roca en el pati de l'institut. Aquesta zona, conjuntament amb el pavelló que hi ha a l'altra banda de vorera, els permet distribuir els alumnes.

De fet, el pati el divideixen en dos torns, per evitar que els 120 alumnes col·lapsin els espais. D'una banda, els de primer i segon poden anar al pati o a la biblioteca mitja hora i després fan mitja hora més de pla de lectura. En el cas dels alumnes de tercer i quart, és al revés. Durant la primera mitja hora poder llegir o avançar deures i treballs i després poden escollir si anar al pati o a la biblioteca.

L'institut Ermessenda de Girona es va inaugurar en començar el curs de 2014-2015 amb la voluntat d'absorbir la gran quantitat d'alumnes gironins que havien de començar la secundària. De tota manera, les instal·lacions escollides per acollir el nou equipament de seguida van quedar petites davant de l'important creixement en alumnes de secundària.

Per aquest motiu, el Departament d'Ensenyament va apostar per reformar l'antiga fàbrica Simon per ubicar-hi definitivament el nou institut i, mentre no es reforma l'edifici, es van col·locar els barracons, creant la segona seu.