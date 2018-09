La Diputació de Girona encarregarà un estudi per fer arribar la fibra òptica als municipis que encara no en tenen

La Diputació de Girona encarregarà al Consorci Localret la redacció d'un estudi per proveir de banda ampla els municipis que encara no tenen aquest servei per tal de planificar com fer-los arribar una "bona xarxa". Així ho recull la moció que s'ha aprovat per unanimitat, presentada per ERC, on s'especifica també que s'aprofitaran les millores de carreteres que són de gestió de la Diputació per fer passar el tub que permetrà després tirar la fibra òptica, tot prioritzant aquells municipis que no tinguin encara banda ampla. En el ple d'aquest dimecres també s'ha aprovat per unanimitat una moció, presentada per la CUP, que demana al govern espanyol la modificació del Codi Civil perquè els estrangers residents puguin exercir el dret a vot en les pròximes eleccions municipals.