Un veí de Cornellà denuncia un atac al seu vehicle a Riudellots

El passat 11 de setembre un veí de Cornellà del Terri va ser víctima d'un atac al seu cotxe, mentre aquest estava estacionat a la via pública, concretament al carrer Onyar 108, dins d'un polígon de la localitat de Riudellots de la Selva. L'home, en aquell moment, estava treballant i no va ser fins al dia després que el van informar del que li havia passat al seu vehicle, fets pels quals va interposar una denúncia als Mossos d'Esquadra al cap d'uns dies.

El perjudicat va trobar-se l'automòbil amb els vidres trencats i la bateria sostreta, tot i que va assegurar que el responsable no va treure res més de dins, com per exemple, la ràdio. La víctima assegura que la trencadissa va ser totalment intencionada amb una clara intenció de «fer mal». També apunta que el vigilant que hi havia aquell dia no va veure res.

El veí opina que al Polígon Poligensa de Riudellots hi hauria d'haver més «vigilància», així com «un major equipament del cos de seguretat privada i municipal», ja que hi ha una important concentració d'indústries i, consegüentment, un gran nombre de treballadors amb vehicles que hi aparquen sovint.



Sospites pel motiu

Després dels fets ocorreguts, l'home ha assegurat que una de les hipòtesis que s'ha plantejat és que es pugui tractar «d'un atac feixista», ja que, sosté, ell forma part del grup d'Esquellotaires de Bescanó i és també membre del CDR. Malgrat això, el veí ha descartat haver rebut mai pressions ni amenaces per part de cap tipus de col·lectiu, i no disposa de cap prova directa que pugui ajudar a saber el motiu de l'agressió de fa una setmana al seu cotxe. Ara, la víctima demana que el consistori de Riudellots de la Selva tingui en compte el que ha passat i que «reforci la vigilància d'aquest polígon per tal que no es puguin produir més accions vandàliques».