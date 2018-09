El món educatiu reclama prioritzar l'educació als municipis

La plataforma Educació 360 ha elaborat 36 propostes pels governs locals per promoure una mirada global a l'educació als municipis, que va presentar dimecres a Barcelona. Entre aquestes iniciatives destaca obrir les escoles i els instituts a la comunitat, perquè els espais es puguin utilitzar per altres activitats amb vessants educatius; oferir coordinadament activitats extraescolars i d'estiu per a tothom; o redissenyar els espais públics i els equipaments per tal promoure i connectar els aprenentatges, com poden ser els parcs, places, carrers o platges. La proposta també planteja universalitzar serveis, implementar la tarifació social al màxim de serveis educatius, promoure la mentoria social i reforçar els programes de segones oportunitats per les persones que no hagin acabat els estudis.

Entre els objectius de l'aliança destaca la personalització i el reconeixement ciutadà dels aprenentatges. Per això, des de les entitats agregades a la iniciativa es proposa un «Passaport 360» i microcredencials d'aprenentatges, que consisteix en impulsar la creació d'un passaport que estarà a disposició de la infància i l'adolescència, tot oferint diferents activitats d'aprenentatge i recollint les competències assolides en cadascuna d'elles.

L'aliança educativa també proposa l'organització d'un acte de graduació ciutadà, de reconeixement d'etapes educatives formals com l'ESO i dels aprenentatges adquirits. Per incorporar noves metodologies en l'aprenentatge, Educació 360 proposa impulsar laboratoris que propiciïn espais d'experimentació i de cocreació en els quals interaccionen diversos actors educatius de la comunitat, com ara els centres, les associacions de mares i pares d'alumnes i els clubs esportius o de lleure.

L'Aliança Educació 360 va néixer al gener, impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

En l'actualitat, la iniciativa compta amb més de 100 socis adherits, entre els quals hi ha 56 ajuntaments i 53 entitats, xarxes d'entitats, centres educatius i grups de recerca d'universitats.