El veí de la Cerdanya citat per un pintada contra Llarena no es presenta davant del jutge

L'integrant del CDR de Cerdanya Tomàs Sayes, citat a declarar aquest dimecres als jutjats de Puigcerdà per un delicte d'injúries al jutge Llarena, ha optat per desobeir el requeriment judicial. La seva decisió l'ha fet pública a les portes de l'edifici, on s'ha convocat una concentració per donar-li suport que ha aplegat mig centenar de persones.

Els fets que s'investiguen estan relacionats amb una caminada reivindicativa que es va dur a terme el 30 de març passat entre Alp i Das, en la qual, segons ha dit, va ser identificat pels Mossos d'Esquadra com a portaveu de l'acció.

Segons sembla, posteriorment se'l va vincular amb una pintada apareguda aquell dia contra el magistrat, tot i que Sayes assegura que ni la va fer ell ni tenia res a veure amb la mobilització.