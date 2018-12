Es redueixen a la meitat els diagnòstics de VIH a Girona en una dècada

El nombre de nous casos de VIH diagnosticats a les comarques gironines s'ha reduït a menys de la meitat en deu anys. Si al 2008 es van notificar109 noves infeccions a la demarcació de Girona, l'any passat van ser 49 els nous portadors del virus de la sida detectats. Aquesta xifra, que representa pràcticament un nou diagnòstic cada setmana, s'ha mantingut bastant estable en els darrers anys, amb 51 casos el 2016 i també 49 el 2015, segons les dades de l'informe de Vigilància Epidemiològica de la infecció pel VIH i la Sida a Catalunya que publica anualment el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya, el Ceeiscat.

La dada representa una taxa de 6,7 casos per cada 100.000 habitants, una xifra una mica per sota que la d'un any enrere –llavors era de 6,9–, però de les més altes de Catalunya, idèntica a la del camp de Tarragona i només superada per la de Barcelona ciutat (20).

En total, el nombre de nous diagnòstics de VIH notificats a Catalunya durant el 2017 va ser 578, el que es tradueix en una taxa de 8,1 casos per 100.000 habitants i més de la meitat es van declarar a la ciutat de Barcelona.

La dada, indica l'Agència de Salut Pública, suposa un descens respecte a anys anteriors, motivat en part per una disminució i retard en la declaració, però també per l'efecte de la disminució de la transmissibilitat poblacional per la incorporació de tractaments universals l'any 2015.

Els homes representen el 86% (495) dels diagnòstics de l'any passat, amb una taxa de 14,5 casos per 100.000 habitants mentre que les dones presenten una taxa de 2,9 casos. Així, la proporció va ser d'un cas diagnosticat en dones per cada sis en homes.

Segons el Ceeiscat, la mitjana d'edat dels casos detectats l'any passat va ser de 36 anys. El 38% de les persones diagnosticades el 2017 tenien entre 30 i 39 anys, el 29% tenien 40 anys o més i un 33% eren menors de 30 anys.

Pel que fa al lloc d'origen dels casos, el 47% dels casos es van diagnosticar en persones nascudes fora de l'Estat espanyol. Del total (269), el 57% pertanyien a persones originàries de països d'Amèrica Llatina i el Carib.

Més de la meitat dels diagnòstics notificats, el 54% van ser homes que tenen sexe amb homes, amb un 15% i un 12% dels diagnòstics notificats en homes heterosexuals i dones heterosexuals, respectivament. Es van notificar 30 diagnòstics de VIH entre usuaris de drogues per vies parenteral i no es va declarar cap cas de transmissió vertical, és a dir, de mares a fills.

Pel que fa a la sida, l'any 2017 es van declarar 83 casos a Catalunya, 16 a Girona. La taxa global a Catalunya és de 1,2 casos per cada 100.000 habitants i tres de cada quatre afectats són homes.

D'altra banda, un 12% de les persones infectades encara ho desconeix i el 44% dels nous diagnòstics complien criteris de diagnòstic tardà.

Dia Mundial de la Sida

Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, que es commemorava ahir, Girona va acollir diverses accions coordinades per la Taula de Salut Jove (Salutacció) per lluitar contra la serofòbia i sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la que conviuen unes 31.300 persones a Catalunya, segons el Departament de Salut.

L'acte central va ser ahir al migdia al pont de Pedra, on es va llegir el manifest del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida 2018, que enguany tenia el lema de «Camins de SuperVIHvència. Pacte Social Ja», per posar l'èmfasi en les primeres generacions que van contraure el VIH.

A parer del Comitè 1r de Desembre, la plataforma que agrupa totes les ONGs del territori que treballen per donar resposta a la malaltia, les primeres persones seropositves que mostren manifestacions pròpies de l'envelliment uns 10-15 anys abans que la població general, estan «quedant invisibilitzades i amb una escassa repercussió en les polítiques d'abordatge de la infecció pel VIH en l'actualitat»

Després es va fer un llaç vermell i, durant tot el matí, hi va haver una taula informativa i preventiva de l'Associació Comunitària Anti-Sida (ACAS) al pont de Pedra i una xocolatada per tothom. A la capital gironina també hi va haver taula informativa i preventiva sobre la sida dimecres a la Facultat d'Infermeria i Medicina de la Universitat de Girona (UdG), on es van fer proves ràpides de detecció d'anticossos del VIH.

L'ACAS també va commemorar l'efemèride a Figueres, fent activitats de conscienciació al carrer, al punt jove i durant tota la setmana als instituts, a més de a la presó de Puig de les Basses.

L'entitat també ha fet en els darrers dies tallers sobre el VIH i la sida als instituts baix-empordanesos, ha instal·lat carpes informatives als punts juvenils del Baix Empordà, a l'hospital de Palamós i al CAP de Sant Feliu de Guíxols, municipi que ahir va il·luminar de color vermell l'arc de Sant Benet del monestir, igual que la façana de l'Ajuntament de Girona