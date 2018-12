Desmantellen una organització que explotava menors vietnamites a Girona i altres províncies

La Policia Nacional ha detingut 37 persones i ha desarticulat una xarxa dedicada a introduir ciutadans vietnamites a Espanya. L'organització tenia la seva infraestructura principal a Barcelona i hauria aconseguit introduir al nostre país a 730 ciutadans del Vietnam, per després ser explotats en centres de manicura. Els agents han inspeccionat un centenar de centres de manicura a una quinzena de províncies, entre ells a Girona.



El mètode utilitzat per l'organització per aconseguir el seu objectiu era l'ús fraudulent dels procediments de Protecció Internacional i de Menors Estrangers no Acompanyats (MENA), que iniciaven en llocs fronterers aeris com l'aeroport de Madrid-Barajas i el Prat de Barcelona. La xarxa tenia un clar fi lucratiu, cobrava 18.000 euros per persona i havia arribat des de gener de 2018 una xifra de negoci superior als 13 milions d'euros. En l'operació ha participat a més, l'Equip Mòbil d'Europol per a l'accés i descàrrega in situ de dades contingudes en dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació.

Les investigacions van ser iniciades pels agents a principis d'any, després de l'augment de sol·licitants de Protecció Internacional i del protocol per a MENAS en els aeroports de Madrid i Barcelona. En tots dos casos, els ciutadans vietnamites feien ús fraudulents d'aquestes figures. Després de la sol·licitud inicial en cap cas continuaven amb l'expedient administratiu sinó que el que buscaven era facilitar el seu accés a territori Schengen. Amb aquesta finalitat, els immigrants viatjaven des del seu país d'origen cap a diferents països de Sud-amèrica, des d'on volaven de retorn per realitzar un trànsit fictici a Espanya i, un cop a l'aeroport, sol·licitaven Protecció Internacional o al·legaven ser menors no acompanyats.

Aquesta forma de procedir per part de l'organització demostra el profund coneixement de la legislació, de manera que instruïen perfectament a les seves víctimes sobre tots els passos a seguir pel que fa a rutes pels països intermedis, trànsit fictici a Espanya i al·legacions en els tràmits que realitzaven. Quan obtenien l'accés a Espanya si sol·licitaven Protecció Internacional rebutjaven l'aprofitament dels recursos assistencials i si era iniciat el protocol per a MENA es fugaven dels centres de menors en els quals eren ingressats per després, en ambdues situacions, traslladar-se en transport públic, normalment en taxi fins a Barcelona, on l'organització tenia la seva infraestructura principal.

L'organització formava grups de 6 a 12 persones i cada un comptava en cada ocasió amb un líder o guia que realitzava tot el trajecte amb ells, el qual parlava anglès per possibilitar una mínima comunicació en els països de trànsit i aeroports. Destaca l'alt grau de professionalitat i especialització d'aquesta organització que facilitava a cada immigrant un telèfon mòbil del mateix color i model perquè contactessin a la seva arribada amb algun dels membres de l'organització per tal de indicar-los on dirigir-se. Respecte als seus passaports, aquests eren destruïts durant el vol a Espanya perquè no fossin identificats plenament i facilitar així la utilització fraudulenta dels procediments esmentats.



Diferents mètodes de pagament: efectiu, terres o treball sense remunerar

L'organització cobrava als immigrants 18.000 euros per persona i perseguia un cap eminentment lucratiu. Posseïen diferents mètodes de pagament, des d'un pagament en origen en efectiu per evitar el rastreig dels diners, o bé la generació de deutes a abonar mitjançant treball sense remunerar a Europa o fins i tot la cessió de terres i propietats al seu país d'origen pels imports deguts. Des de gener de 2018 la xarxa hauria arribat a una xifra de negoci superior als 13 milions d'euros.

L'organització posseïa una infraestructura al Vietnam per a la captació, l'organització del viatge, la gestió de pagaments i beneficis, però també a diferents països sud-americans, per a la recepció i acolliment durant diversos dies a fi de simular una estada per turisme ia Espanya, lloc de recepció, explotació i derivació a diferents províncies i altres països europeus com França i Alemanya.

L'operatiu policial ha estat desenvolupat de manera conjunta en diverses províncies com Sevilla, Granada, Múrcia, Almeria, Cadis, Màlaga, Madrid, València, Sant Sebastià, Girona, Lleida, Tarragona, Lleó, Huelva, Còrdova i Barcelona. Han estat detingudes 37 persones, entre ells els màxims responsables de l'organització criminal a Europa. També s'han dut a terme la pràctica de deu entrades i registres a Barcelona, ??així com més de 100 inspeccions en centres de manicura regentats per ciutadans vietnamites a tot Espanya. En ells s'ha intervingut 60.000 euros en efectiu, a 4 vehicles, dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació i diversa documentació.



Implicació d'un funcionari d'estrangeria

Entre els arrestats destaca la detenció d'un funcionari de l'Oficina Única d'Estrangers de Huelva, el qual aportava els documents necessaris per a justificar els requisits exigits per la legislació per a la consecució fraudulenta d'una autorització de residència i treball per arrelament social. Des certificats d'empadronament, a fi de demostrar una permanència a Espanya de 3 anys, contracte de treball en què no existia relació laboral real i fins i tot la incorporació de resolucions de concessió falsificant la signatura de la Subdelegada de Govern a Huelva, entre altres irregularitats .

Dit funcionari estava en connivència amb un empresari vietnamita, també detingut, que al seu torn tenia contacte amb altres empresaris i persones procedents de Vietnam per atreure fins a l'oficina on ell es trobava als seus treballadors en situació irregular, per tal d'obtenir el permís esmentat de forma il·legal.



Tracte vexatori als immigrants

Els investigadors han destacat el tracte humiliant a les víctimes per les condicions del seu allotjament en els habitatges de l'organització. Els mantenien tancats en pisos, de vegades en zulos als quals s'accedia a través d'una trapa, també és ressenyable les condicions laborals patides, sent traslladats diàriament des dels centres de treball fins als domicilis amb jornades laborals de 12 hores i sense llibertat de moviment.